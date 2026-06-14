21 Temmuz 2025’te Çanakkale'de yaşayan Özbekistan uyruklu Dinara Alya Urkasimovan'dan (63) 3 gün boyunca haber alamayan yakınları polise giderek kayıp ihbarında bulundu.

Kadının evine giden polislere kapıyı, erkek arkadaşı Metin Kapusuz (48) açtı. Polis ekipleri Alya Urkasimova'yı kapısı kilitli bir odada streç filme sarılı şekilde ölü buldu. Urkasimova'nın erkek arkadaşı Metin Kapusuz, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde Metin Kapusuz hakkında ‘kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Çanakkale 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen duruşmada Metin Kapusuz kendini şu sözlerle savundu:

Alya Hanım'ı ben öldürmedim. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Ben kesinlikle kendisini öldürmedim. Streçe de öldükten sonra sardım. Ben daha sonra telefonumdaki verileri sildim. Suçsuzum, beraatımı talep ederim.