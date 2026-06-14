Kız arkadaşının cesediyle 2 gün yaşamıştı! Savunması ‘Pes’ dedirtti: Öldürmedim, streçe sardım
Çanakkale’de 2 gün kız arkadaşı Dinara Alya Urkasimovan'ın streç filme sarılı cesediyle aynı evde yaşayan Metin Kapusuz, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Kapusuz savunmasında “Ben öldürmedim, streçe öldükten sonra sardım, sonra telefonumdaki verileri sildim. Suçsuzum” dedi.
- Dinara Alya Urkasimova'dan (63) 21 Temmuz 2025'te 3 gün boyunca haber alınamadı.
- Kadının erkek arkadaşı Metin Kapusuz (48) polislere kapıyı açtı.
- Alya Urkasimova, kapısı kilitli bir odada streç filme sarılı halde ölü bulundu.
- Metin Kapusuz tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı, Metin Kapusuz hakkında 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açtı.
- Mahkeme heyeti, Metin Kapusuz'a 'kasten nitelikli öldürme' suçunu işlediği sabit olduğu gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet cezası verdi.
21 Temmuz 2025’te Çanakkale'de yaşayan Özbekistan uyruklu Dinara Alya Urkasimovan'dan (63) 3 gün boyunca haber alamayan yakınları polise giderek kayıp ihbarında bulundu.
STREÇE SARILMIŞTI
Kadının evine giden polislere kapıyı, erkek arkadaşı Metin Kapusuz (48) açtı. Polis ekipleri Alya Urkasimova'yı kapısı kilitli bir odada streç filme sarılı şekilde ölü buldu. Urkasimova'nın erkek arkadaşı Metin Kapusuz, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde Metin Kapusuz hakkında ‘kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı.
“BEN ÖLDÜRMEDİM, STREÇE SARDIM”
Çanakkale 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen duruşmada Metin Kapusuz kendini şu sözlerle savundu:
Alya Hanım'ı ben öldürmedim. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Ben kesinlikle kendisini öldürmedim. Streçe de öldükten sonra sardım. Ben daha sonra telefonumdaki verileri sildim. Suçsuzum, beraatımı talep ederim.
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET
Mahkemeye heyeti, savunma sonrası kararını açıkladı. Kararda Metin Kapusuz'un üzerine atılı 'kasten nitelikli öldürme' suçunu işlediğinin sabit olduğu belirtilerek, ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldığı belirtildi.