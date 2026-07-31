Ahbap Derneği soruşturmasında bugün savcılığa ifade veren Kerem Bürsin, Eda Ece, İrem Helvacıoğlu’nun beyanları ortaya çıktı. Bürsin, Ahbap Derneği'ne 200 bin TL bağış yaptığını belirterek, "Kendim de bağış yapmam sebebiyle açıkçası ben de mağdurum" ifadelerini kullandı. Haluk Levent ile bir samimiyeti olmadığını belirten Helvacıoğlu, “Benim 6 Şubat depremi sebebiyle Ahbap Derneği’nin yardım faaliyeti sırasında herhangi bir maddi kazancım asla olmamıştır” şeklinde konuştu. “Ahbap Derneği'ne hiç bağış yapmadım. Söyleyeceklerimi savcılıkta ifade ettim” diyen Eda Ece ise adliyeden gözleri yaşlı çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması sürüyor. Bu kapsamda, oyuncular Berna Laçin, Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah, İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin, ifade vermek üzere savcılığa çağrılmıştı. Konuya ilişkin, oyuncu İrem Helvacıoğlu, ifade vermek üzere Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayına geldi.

KEREM BÜRSİN AHBAP’A BAĞIŞ MİKTARINI AÇIKLADI

Bursin ifadesinde, "Haluk Levent ile hiçbir tanışıklığım bulunmamaktadır. Gerek 2023 yılında gerçekleşen deprem öncesi gerekse sonrasında hiç yüz yüze gelmedik. Sadece o dönem deprem yardımları için sosyal medya hesaplarımdan yaptığım paylaşımlar ile AHBAP Derneğinin hesap bilgilerini de paylaştım. Ama ben bu paylaşımlarda sadece AHBAP hesaplarını paylaşmamıştım. Aynı zamanda AFAD hesap bilgilerini de paylaşmıştım. O dönem herkes AHBAP ile ilgili paylaşımlarda bulunduğundan dolayı ben de AFAD veya Kızılay gibi bir yardım kuruluşu gibi değerlendirip bu paylaşımları yaptım. Özellikle AHBAP'a ilişkin paylaşımlar yapmam konusunda beni yönlendiren ya da telkinde bulunan kimse olmadı. Hatırladığım kadarı ile ben de şahsen AHBAP Derneğine 200 bin TL bağışta bulundum. Bu bağışın ne şekilde kullanıldığına dair o dönem menajerim aracılığıyla dernekten sorduğumuzu hatırlıyorum. Aklımda kaldığı kadarı ile bir makbuz tarzı evrak göndermişlerdi ama içeriğini bilmiyorum" dedi.

Kerem Bürsin

BAKMADAN GEÇME GÜNDEM Ahbap soruşturmasında Hüseyin Başaran dahil 7 kişi tutuklandı

"KENDİM DE BAĞIŞ YAPTIM, BEN DE MAĞDURUM"

Bursin ifadesinin devamında "Yaptığım yardımda bize söylenilenden farklı şekilde Haluk Levent tarafından kullanılmış ise ben de mağdurum. Sonrasında şikayet hakkımı da gerekirse kullanırım. Sosyal medyada İspanya'daki hayranlarım tarafından AHBAP Derneğine yapıldığı belirtilen bağışlara ilişkin bir bilgim yok. Bu bağışların derneğin resmi hesabına yapılmış olabileceğini düşünüyorum. Ben genellikle hayranlarımdan doğum günüm gibi özel günlerde benim için bir şey yapmak istediklerinde hayır kurumlarına bağış yapmalarını tercih ederim. Bu durumda da hayranlarım bağış yapmış olabilirler. Ama bu bağışa konu tutarların akıbeti hakkında benim bir bilgim bulunmamaktadır. İfademin başında da belirttiğim gibi o dönem ülkemizin içinde bulunduğu durum nedeni ile yardıma ihtiyacı olan insanlara yardım etmek amacı ile bizim de nasıl bir katkımız bulunur düşüncesiyle bu paylaşımları yaptık. Bu paylaşımları yaparken de AHBAP'ın yanı sıra başta AFAD'ın hesaplarını da paylaştım. Hatta en çok AFAD'ın hesap bilgilerini paylaştım diyebilirim. Bu nedenle Haluk Levent tarafından paylaşımlarımı farklı amaçlarla kullanılması nedeniyle üzgünüm. O süreçte sadece hesap bilgilerini paylaştım. Hiçbir etkinliğine veya programına katılmadım. Yukarıda belirttiğim gibi kendim de bağış yapmam sebebi ile açıkçası ben de mağdurum" şeklinde konuştu.

İREM HELVACIOĞLU, HALUK LEVENT İLE NASIL TANIŞTIĞINI ANLATTI

İrem Helvacıoğlu’nun savcılık ifadesine de ulaşıldı. Haluk Levent ile bir samimiyeti olmadığını belirten Helvacıoğlu, "Haluk Levent’i yanlış hatırlamıyorsam 2021 yılında İzmir' de meydana gelen orman yangını olayında tanımıştım. O dönemde kendisinin AHBAP Derneğinde faaliyette bulunduğunu biliyorum. O yangında ormanda yaşayan hayvanların tedavilerinde ve yemek ihtiyaçları için maddi/ manevi yardımda bulunmuştum. Ne kadar maddi yardımda bulunduğumu şuan hatırlamıyorum. Kendisiyle herhangi bir samimiyetim de yoktur " ifadelerini kullandı.

İrem Helvacıoğlu

"AHBAP’A MADDİ BAĞIŞ YAPMADIM"

6 Şubat depremlerinin ardından yardım çalışmalarına katıldığını belirten Helvacıoğlu, "Ahbap Derneği’ne 6 Şubat deprem döneminde herhangi bir maddi yardımım olmamıştır. AFAD’ın yardım faaliyetlerinde de yer aldım. Deprem bölgesine yardım ulaştırabilmek için elimden geldiğince tüm yardım organizasyonlarına destek olmaya çalıştım" dedi.

"FİRMALARLA DERNEK ARASINDA KOORDİNASYON SAĞLADIM"

Deprem dönemi faaliyetlerinden bahseden Helvacıoğlu, "Depremzede vatandaşların temel ihtiyaçları ile ilgili olarak mesela bir çocuk bezi gibi eşyalar ile alakalı çocuk bezi üretici firmaları ile irtibata geçip, örneğin Hatay' da bildirilen bez ihtiyacı kapsamında firmayla görüşme sağlayıp elimde bulundurdukları miktar kadar fiyat anlaşması yapıp, firmadan almış olduğum IBAN' ı ve anlaşmış olduğum miktarı bedel olarak dernek yetkililerine bildirirdim. Onlar da söz konusu firma ile irtibata geçip, ihtiyaç olan eşyanın satın alınması üzerine görüşmeler yapardı ve bu şekilde de deprem bölgelerine firma tarafından gönderilirdi. Bu gibi faaliyet içerisinde oldum. Bunun dışında herhangi bir maddi beklentisi olan ihtiyaç olan eşyaları da benim şahsi olarak görüştüklerim firmalar arasından gönderen firmalar da olmuştur" şeklinde konuştu.

"YARDIMLARIN YERİNE ULAŞIP ULAŞMADIĞINI BİLEMEZDİK"

Deprem döneminde birçok gönüllünün görev yaptığı bir koordinasyon merkezinde çalıştığını anlatan Helvacıoğlu, "Sağlanan yardımların yerine ulaşıp ulaşmadığı, benim ve benim gibi yardım faaliyetinde bulunan kişilerin bilebileceği bir durum değildi. Bunu dernek yetkililerinin verdiği bilgiler doğrultusunda öğreniyorduk. Bazen de depremzedelerin sosyal medya üzerinden gönderdiği mesajlardan anlayabiliyorduk" diye konuştu.

"BU DURUM BENİ ÇOK ÜZDÜ"

Devlet kurumlarını hedef alan herhangi bir paylaşım ya da açıklamasının bulunmadığını söyleyen Helvacıoğlu, Kızılay ve AFAD gibi kurumlara da destek olunması için çaba gösterdiğini ifade etti. Yardım faaliyetlerinde tek amacının depremzedelere en kısa sürede ulaşmak olduğunu belirten Helvacıoğlu, "Bu soruşturmalar neticesinde Ahbap Derneği’nin faaliyeti dışında bir amaçla hareket ettiğini öğrendim. Bu durum beni çok üzdü. Benim 6 Şubat depremi sebebiyle Ahbap Derneği’nin yardım faaliyeti sırasında herhangi bir maddi kazancım asla olmamıştır. Soruşturma sonucunda gerçekten yardıma muhtaç insanlara ulaşması gereken maddi yardım kaynaklarını kendi uhdelerinde kullanmışlarsa cezalandırılmalarını da yürekten isterim" dedi. İrem Helvacıoğlu ifadesinin ardından adliyeden ayrıldı.

EDA ECE: HİÇ BAĞIŞ YAPMADIM

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında oyuncu Eda Ece ise verdiği ifade sonrası adliyeden gözyaşları yaşlı çıktı. Çıkışta basın mensuplarının sorularını cevaplayan oyuncu, Ahbap Derneği ile herhangi bir bağlantısının bulunmadığını söyledi.

Eda Ece

Eda Ece, yaptığı açıklamada, "İfademi verdim, içeride bildiğim her şeyi anlattım. İnanın ben kimseyi tanımıyorum ve Ahbap Derneği'ne hiç bağış yapmadım. Söyleyeceklerimi savcılıkta ifade ettim" ifadelerini kullandı.

"ŞEVVAL SAM BİZİ HALUK LEVENT'E KARŞI KATİ ŞEKİLDE UYARDI"

Eda Ece ifadesinde "Ben uzun yıllardır televizyon sektöründe çalışıyorum. 2023 yılının Şubat ayında yaşanan büyük depremlerde İstanbul'da dizi çekimlerindeydik. Televizyon yapımlarından ekmek yediğimiz için insanlara karşı manevi olarak borçlu hissettik. Bu nedenle ekip olarak depremzedelere yardım etmek istedik. Sette birlikte çalıştığımız rol arkadaşım Şevval Sam bizi Haluk Levent'e karşı kati şekilde uyardı. Haluk Levent'in geçmişi nedeniyle ona güvenemeyeceğimizi söyledi. Ben daha önceden Haluk Levent ile tanışmıyordum. Deprem sürecinde ve sonrasında da hiç irtibata geçmedik. Yüz yüze hiç gelmedik. Bende numarası dahi yoktur. Biz yalnızca dizi ekibi olarak kendi organize ettiğimiz yardımları deprem bölgesine tır ile gönderdik. Sosyal medyadan tespit edebildiğimiz oyuncak kıyafet gibi ihtiyaçları bireysel inisiyatif ile paketleyip yardımcı olmak istedik. Yine İstanbul'a getirilen Darülaceze'deki çocuklarla bir araya geldik. Adana ve Ankara'daki depremzede hastaları hastanede ziyaret ettik. Bunların hiçbirine basını çağırmadık ve hiçbir dernekle gitmedik. Yalnızca depremzedelerin acılarını paylaşabilmek için birlikte durmak istedik. Çünkü deprem sürecinde çok büyük acılar yaşandı. Hastanede kolsuz, bacaksız insanlar gördüm. Küçük çocuklar dahi organlarını kaybetmişti" dedi.

AĞLADIĞI İFADE TUTANAĞINA GEÇTİ

Ardından devam eden Eda Ece, "Bu kadar büyük acı varken toplanan yardım paralarının usulsüzlük için kullanılmasına inanamıyorum. Şevval Sam bizi Haluk Levent'in kötü niyetinden korumuş, çünkü birçok ünlü gibi biz de deprem sırasındaki yardım motivasyonumuzu AHBAP'a yönlendirebilirdik. Ancak biz set olarak AHBAP'ı öyle bir yok saydık ki nerede konumlandığını bile sorgulamadık. Devlet kurumlarının rakibi olarak parlatılmaya çalışıldıysa benim bununla alakalı bilgim yoktur. Bizim için hep şüpheliydi. Kamuoyunda Kızılay ve AFAD'a rakip algısı yerleşmiş olabilir. Ben yalnızca ATV'de yayınlanan AFAD'ın bağış programına katıldım. İçişleri Bakanlığı tarafından aranıp davet edilmiştim. Bu programda saçımı yapmamıştım ve makyajsızdım. Bu nedenle acıyı sahiplendiğim ve asıl toplumun benimsediği ünlü olduğum şeklinde yorumlar yapılmıştı. Bana sorduğunuz ‘Deprem bölgesinde yapılan şeyi başkaları yapıyor sandılar, sandıktan onu anladık' anlamına gelen sözleri ödül töreninde söylemiştim. Haziran 2023'te İstanbul'da yapılan ödül töreninde Şubat ayı dergi kapağı ünlüsü seçilmiştim. Beni Şubat ayına seçmelerinin sebebini deprem sürecindeki duyarlılığım olarak düşünmüştüm. Depremden sonra ilk kez saçımı ve makyajımı yapıp toparlanmış hissederek sahneye çıktım. Stil ödülü alırken dahi depremden bahsettim. Konuşmamın tamamı yayınlanmıştı. Ancak konuşmamın sonundaki haddini aşan şakam cımbızlanarak tüm deprem sürecindeki yaptıklarım silinmek istendi. Ödül töreninin neşesini deprem konusu ile bozduğumu düşünüp ağırlık hissettim. Bu nedenle duygusal konuşmamı bir şaka ile bitirmek istedim. Sektörde şakacılığımla bilinirim. Ancak hala neden böyle bir söz söylediğimi anlayamıyorum. Zaten konuşmamın devamında bir hafta sonra düğünüm var gibi saçmalamaya devam etmişim. Bu kadar büyüyebileceğini aklımın ucundan dahi geçirmedim. Asıl üzüldüğüm husus depremzedelerin bana alınmış olmasıdır. En büyük pişmanlığım budur. Uzun süre depremzedelerden aldığım kardeşlik övgüsünü kaybettiğimi düşündüm" ifadelerini kullandı.

"HALUK LEVENT'E HİÇ YARDIM ETMEDİM"

İfadesine devam eden Ece "Konuşmamdan bir hafta sonra özür yazısı paylaştım. Ancak toplumda bir karşılığı olmadı. 2023 Haziran'da evlendim, Temmuz'da kızıma hamile kaldım. Geçen bu 3 senelik süreçte sessizce yorumları okudum ve medyada iş yapmadım. Hamile olmama ve ekranda görünmememe rağmen linç devam etti. Sözlerim nedeniyle defalarca özür diledim. Haddini aşan bu ifadeleri kullanmamalıydım. Çok pişmanım ve özür diliyorum. AHBAP soruşturması açılınca insanlar Haluk Levent'e ve AHBAP'a yardım ettiğimi söyleyerek tutuklanmamı isteyen tweetler attılar. Bende bunun üzerine geçen hafta 5 sayfalık özür metni paylaştım. Yapımcılar ya da avukatlara danışmadım. Yalnızca içimden gelenleri içtenlikle söyledim. Keşke zaman makinesi olsa ve söylediklerimi geri alabilsem. Beni ifadeye çağırdığınız için teşekkür ederim çünkü uzun zamandır kendimi ifade etmek istiyorum. Ben AHBAP'a ve Haluk Levent'e hiç yardım etmedim ancak sandıkla alakalı hadsiz sözlerim için tekrar özür dilerim, çok pişmanım" dedi.

Eda Ece'nin ifadesi esnasında iki kez ağladığı da tutanağa kaydedildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası