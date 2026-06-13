Orta Doğu’da “anlaşma” umutlarının arttığı, petrol fiyatlarında düşüşün yaşandığı ve TCMB’nin “pas” geçtiği haftada, Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi %1,78 primle 13.939 puandan kapanış yaptı. Analistler, imzaların atılması ve petrolde daha fazla düşüş halinde Türkiye ekonomisinin bundan pozitif etkilenebileceğini belirtiyor. İyimserliğin desteklediği borsada en fazla para girişi ve çıkışı olan hisseler hangileri oldu? Detaylar haberimizde…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda haber ve veri akışı yoğun bir hafta geride kalırken, Orta Doğu’da dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. ABD ve İran yaklaşık 3,5 ay önce başlayan savaşı sonlandıracak bir anlaşmaya oldukça yaklaştı. Bu gelişme, her iki taraf ve arabulucu ülkeler tarafından da doğrulandı. İmzaların birkaç gün içinde atılabileceği ifade ediliyor.

Mutabık kalınan anlaşmanın; Hürmüz Boğazı'nın yeniden ticari trafiğe açılmasını, ABD’nin deniz ablukasını kaldırmasını, nükleer meseleler için ise 60 günlük müzakere sürecini içerdiği ifade ediliyor.

PETROLDE %6,5’LİK DÜŞÜŞ

Çatışma bölgesinde anlaşma umutları, petrol fiyatları cephesinde hemen karşılık buldu. Brent petrolün varil fiyatı geçen hafta %-6,5 geriledi ve 86,80 dolardan kapanış yaptı. Böylece petrol 2 ay sonra ilk defa bu hafta 90 doların altına gerilemiş oldu.

Bu arada ABD’de enflasyon mayısta yüzde 0,5 yıllık bazda da yüzde 4,2 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon, Nisan 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Borsa haftayı yükselişle bitirdi! İşte para girişi ve çıkışı olan hisseler

TCMB FAİZİ SABİT TUTTU

İç piyasalarda ise Merkez Bankasının faiz kararı takip edildi. TCMB haftalık politika faizini %37,00 ve gecelik borç verme faizini de %40,00 seviyesinde sabit tuttu.

Karar Metninde, “Enflasyon ana eğilimi mayıs ayında bir miktar gerilemiştir. Jeopolitik gelişmeler eşliğinde enerji fiyatları yüksek ve oynak seyretmektedir. İlk çeyrekte iktisadi faaliyet yavaşlamaya devam ederken, iç talep zayıf seyretmektedir. Sıkı para politikası talep, kur ve beklenti kanalları yolu ile dezenflasyonu güçlendirecektir. Politika faizi; enflasyon, enflasyon ana eğilimi ve beklentileri göz önüne alınarak gerekli sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecektir” ifadeleri öne çıktı. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma halinde para politikasının sıkılaştırılacağı da vurgulandı.

BORSA İSTANBUL YÜKSELDİ

Petrol fiyatlarında düşüşün yaşandığı ve TCMB’nin “pas” geçtiği haftada, Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi %1,78 primle 13.939 puandan kapanış yaptı. Analistler, Orta Doğu’da imzaların atılması ve petrolde daha fazla düşüş halinde Türkiye ekonomisinin bundan pozitif etkilenebileceğini belirtiyor. BİST 100’de 50 günlük ortalamanın yakınlaştığı 13.900 ilk destek olarak takip ediliyor. Yukarıda ise 14.250-14.500 bandı ilk direnç bölgesi olarak takip ediliyor.

Borsa haftayı yükselişle bitirdi! İşte para girişi ve çıkışı olan hisseler

PARA GİRİŞİ OLAN HİSSELER

Bu hafta en fazla para girişi olan hisseler:

-Akbank: 947,95 milyon TL

-Yapıkredi Bankası: 826,76 milyon TL

-Tera Yatırım: 806,31 milyon TL

-Türk Hava Yolları:752,36 milyon TL

-İş Bankası: 606,76 milyon TL

PARA ÇIKIŞI OLAN HİSSELER

Bu hafta en fazla para çıkışı olan hisseler:

-Astor Enerji: -725,32 milyon TL

-BİM Mağazacılık: -200,00 milyon TL

-PETKİM: -149,75 milyon TL

-Ülker: -134,10 milyon TL

-RAL Yatırım Holding: -127,51 milyon TL

Önemli Uyarı: Bu içerik borsada gerçekleşen işlemler dikkate alınarak hazırlanmıştır. Herhangi bir tavsiye niteliğinde kesinlikle değildir.