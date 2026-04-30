Süper Lig'de 32'nci hafta hakemleri açıklandı: Yasin Kol kararı
Süper Lig'in 32'nci haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu. Galatasaray-Fenerbahçe maçında 2 penaltı veren ve Ederson'da kırmızı kart gösteren Yasin Kol ile ilgili merak edilen karar da ortaya çıktı.
Süper Lig'de haftanın hakemleri şöyle:
1 Mayıs Cuma
17.00 Çaykur Rizespor-TÜMOSAN Konyaspor: Ömer Faruk Turtay
20.00 Gaziantep FK-Beşiktaş: Abdullah Buğra Taşkınsoy
2 Mayıs Cumartesi
20.00 Fenerbahçe-RAMS Başakşehir: Oğuzhan Aksu
20.00 Trabzonspor-Göztepe: Ozan Ergün
20.00 Samsunspor-Galatasaray: Reşat Onur Coşkunses
3 Mayıs Pazar
20.00 Zecorner Kayserispor-ikas Eyüpspor: Mehmet Türkmen
20.00 Hesap.com Antalyaspor-Corendon Alanyaspor: Atilla Karaoğlan
20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Natura Dünyası Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır
20.00 Kasımpaşa-Kocaelispor: Yasin Kol