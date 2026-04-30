Süper Lig'de 32'nci hafta heyecanı 1 Mayıs'ta oynanacak 2 maçla başlayacak. Fenerbahçe derbisini kazanarak bitime 3 hafta kala puan farkını 7'ye çıkaran Galatasaray, Samsun'da galip gelmesi halinde, rakiplerinin maçlarına bakmadan şampiyonluk turu atacak. beraberlik durumunda ise Fenerbahçe'nin puan kaybını bekleyecek.

Trendyol Süper Lig'de 32'nci hafta müsabakaları; 1 Mayıs Cuma günü 17.00 ve 20.00'de, 2 Mayıs Cumartesi ve 3 Mayıs Pazar günü ise aynı saatlerde oynanacak.

KAZANIRSA ŞAMPİYON

Lider Galatasaray, deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, maçı kazanması durumunda rakiplerinin sonuçlarına bakılmaksızın bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek. Ligin ikinci sırasındaki Fenerbahçe; Kadıköy'de RAMS Başakşehir'i, üçüncü Trabzonspor ise Ppara Park'ta Göztepe'yi konuk edecek.

Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek, puan farkını 7'ye çıkardı.

Süper Lig’de haftanın programı şöyle:

1 Mayıs Cuma

17.00 Çaykur Rizespor - Konyaspor

20.00 Gaziantep FK - Beşiktaş

2 Mayıs Cumartesi

20.00 Fenerbahçe - RAMS Başakşehir

20.00 Trabzonspor - Göztepe

20.00 Samsunspor - Galatasaray

3 Mayıs Pazar

20.00 Kayserispor - Eyüpspor

20.00 Antalyaspor - Corendon Alanyaspor

20.00 Fatih Karagümrük - Gençlerbirliği

20.00 Kasımpaşa - Kocaelispor

