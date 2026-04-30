Süper Lig'de 32'nci hafta heyecanı: Galatasaray'ın şampiyonluk hesapları
Süper Lig'de 32'nci hafta heyecanı 1 Mayıs'ta oynanacak 2 maçla başlayacak. Fenerbahçe derbisini kazanarak bitime 3 hafta kala puan farkını 7'ye çıkaran Galatasaray, Samsun'da galip gelmesi halinde, rakiplerinin maçlarına bakmadan şampiyonluk turu atacak. beraberlik durumunda ise Fenerbahçe'nin puan kaybını bekleyecek.
Trendyol Süper Lig'de 32'nci hafta müsabakaları; 1 Mayıs Cuma günü 17.00 ve 20.00'de, 2 Mayıs Cumartesi ve 3 Mayıs Pazar günü ise aynı saatlerde oynanacak.
KAZANIRSA ŞAMPİYON
Lider Galatasaray, deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, maçı kazanması durumunda rakiplerinin sonuçlarına bakılmaksızın bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek. Ligin ikinci sırasındaki Fenerbahçe; Kadıköy'de RAMS Başakşehir'i, üçüncü Trabzonspor ise Ppara Park'ta Göztepe'yi konuk edecek.
Süper Lig’de haftanın programı şöyle:
1 Mayıs Cuma
17.00 Çaykur Rizespor - Konyaspor
20.00 Gaziantep FK - Beşiktaş
2 Mayıs Cumartesi
20.00 Fenerbahçe - RAMS Başakşehir
20.00 Trabzonspor - Göztepe
20.00 Samsunspor - Galatasaray
3 Mayıs Pazar
20.00 Kayserispor - Eyüpspor
20.00 Antalyaspor - Corendon Alanyaspor
20.00 Fatih Karagümrük - Gençlerbirliği
20.00 Kasımpaşa - Kocaelispor