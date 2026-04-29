Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 33'üncü haftasında oynanacak müsabakalara ilişkin programı duyurdu. Beşiktaş-Trabzonspor derbisinin tarihi de belli oldu.

Trendyol Süper Lig'de 33'üncü hafta maçlarının programı belirkendi. TFF'nin açıklamasına göre, tüm maçlar aynı gün ve aynı saatte başlayacak.

Beşiktaş-Trabzonspor derbisine de sahne olacak Süper Lig 33'üncü hafta müsabakaları, 9 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

Süper Lig'de sezonun son derbisi: 33'üncü hafta maçları aynı gün aynı saatte

SÜPER LİG 33'ÜNCÜ HAFTA PROGRAMI

9 Mayıs Cumartesi

Natura Dünyası Gençlerbirliği-Kasımpaşa (Eryaman)

Kocaelispor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Turka Araç Muayene Kocaeli)

ikas Eyüpspor-Çaykur Rizespor (Recep Tayyip Erdoğan)

Corendon Alanyaspor-Zecorner Kayserispor (Alanya Oba)

RAMS Başakşehir-Samsunspor (Başakşehir Fatih Terim)

Göztepe-Gaziantep FK (Isonem Park Gürsel Aksel)

TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

Galatasaray-Hesap.com Antalyaspor (RAMS Park)

Beşiktaş-Trabzonspor (Tüpraş)

