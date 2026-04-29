Süper Lig'de sezonun son derbisi: 33'üncü hafta maçları aynı gün aynı saatte
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 33'üncü haftasında oynanacak müsabakalara ilişkin programı duyurdu. Beşiktaş-Trabzonspor derbisinin tarihi de belli oldu.
Trendyol Süper Lig'de 33'üncü hafta maçlarının programı belirkendi. TFF'nin açıklamasına göre, tüm maçlar aynı gün ve aynı saatte başlayacak.
Beşiktaş-Trabzonspor derbisine de sahne olacak Süper Lig 33'üncü hafta müsabakaları, 9 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak.
SÜPER LİG 33'ÜNCÜ HAFTA PROGRAMI
9 Mayıs Cumartesi
Natura Dünyası Gençlerbirliği-Kasımpaşa (Eryaman)
Kocaelispor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Turka Araç Muayene Kocaeli)
ikas Eyüpspor-Çaykur Rizespor (Recep Tayyip Erdoğan)
Corendon Alanyaspor-Zecorner Kayserispor (Alanya Oba)
RAMS Başakşehir-Samsunspor (Başakşehir Fatih Terim)
Göztepe-Gaziantep FK (Isonem Park Gürsel Aksel)
TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
Galatasaray-Hesap.com Antalyaspor (RAMS Park)
Beşiktaş-Trabzonspor (Tüpraş)