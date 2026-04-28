Biz de Sadık Bey'in 146 yıl önce çektiği o fotoğrafları Turkiyegazetesi.com.tr ekibi olarak yapay zeka yöntemi kullanarak tekrar renklendirdik.

HABER MERKEZİ — Bundan tam 20 yıl önce, 2006 yılında gün yüzüne çıkarılan ve büyük yankı uyandıran " Sultan 2. Abdülhamid Han’ın Yıldız Albümleri’nden Mekke ve Medine " koleksiyonu, bugün hâlâ tarihin en önemli görsel belgeleri olma özelliğini koruyor.

1781-1783 yıllarında şehri korumak amacıyla inşa edilen ancak 2002 yılında yıkılan kalenin tüm ihtişamı bu karelerde yaşıyor.

BİR DÖNEMİN TANIKLARI: YOK OLAN KALELER VE KIŞLALAR

Fotoğrafçılık merakıyla tanınan Sultan 2. Abdülhamid Han'ın Albay Sadık'a çektirdiği Mekke ve Medine'nin ilk fotoğrafları 2006 yılında, 'Yitik Hazine Yayınları' tarafından yayınlanmıştı.

Fotoğraflar, Osmanlı padişahlarının Mekke ve Medine'de yaptırdığı ve bugün büyük çoğunluğu var olmayan çeşitli eserlere de tanıklık ediyor.

Bunlar arasında Mekke'de 3. Selim tarafından 1800-1801 tarihleri arasında yaptırılan Fülfül Kalesi ve 1806 yılında yaptırılan Hind Kalesi ile Sultan 1. Abdülhamid Han döneminde Mekke'nin dış saldırılarından korunması amacıyla 1781-1783 yılları arasında yaptırılan ancak 2002 yılında yıkılan Ecyad Kalesi dikkat çekiyor.