Malezya’da bir keşif gezisi sırasında kaybolan 49 yaşındaki dağcı Jaslinda Saludin, iki hafta sonra köylüler tarafından sağ olarak bulundu. Saludin, bu süre boyunca ormandaki bitkilerin sularıyla hayatta kaldığını, hiç yemek yemediğini söyledi.

Malezya’nın Perak eyaletindeki Gunung Batu Putih Dağı’nda düzenlenen keşif gezisinde kaybolan Jaslinda Saludin’den günlerce haber alınamadı. 23 Mayıs’ta düzenlenen yürüyüşe katılan 14 dağcı ve iki rehberden biri olan Saludin’in kaybolduğu ertesi gün bildirildi.

İKİ HAFTA SONRA KÖYLÜLER BULDU

Yaklaşık iki hafta süren arama çalışmalarının ardından kadın, 6 Haziran’da dağın eteklerindeki Lubuk Gaharu Orang Asli yerleşiminde yaşayan köylüler tarafından bulundu.

BÖYLE HAYATTA KALMIŞ

Yerel basına konuşan Saludin, grubundan ayrıldıktan sonra büyük bir çaresizlik yaşadığını ve zaman zaman ‘ölmek istediğini’ düşündüğünü anlattı. İnternette yayılan bir videoda, iki hafta boyunca hiçbir şey yemediğini belirten dağcı, yalnızca ormanda bulduğu su kaynaklarıyla hayatta kaldığını söyledi.

Ormanda 14 gün! Yürüyüş yaparken kaybolan kadın, böyle hayatta kalmış

“ÖLÜMLE HAYAT ARASINDA GİDİP GELDİM”

Temiz içme suyuna ulaşmakta zorlandığını ifade eden Saludin, siyah ve kahverengi renkteki su birikintilerinden ve ibrik bitkilerinde biriken sulardan içtiğini dile getirdi. Yaşadığı süreci “hayatla ölüm arasında gidip gelmek” olarak tanımlayan kadın, kurtarılana kadar oldukça zorlu koşullarda hayat mücadelesi verdiğini belirtti.

Kurtarılmasının ardından gazetecilere açıklama yapan Saludin, kaybolması nedeniyle başlatılan geniş çaplı arama kurtarma çalışmalarından ötürü özür diledi. Malezyalılara sorun çıkardığı için üzgün olduğunu söyleyen dağcı, kendisini bulan köylülere ve kurtarma ekiplerine teşekkür etti.

Haberle İlgili Daha Fazlası