Ne masa var ne de oturma alanı... Brüksel'deki 10 metrekarelik GAT isimli işletmede, müşteriler kahvelerini duvardaki bir delikten alıyor. İlginç konsept, sosyal medyada büyük ilgi çekiyor.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de kahve dükkanları arasında rekabet sürerken, Ixelles semtinde açılan sıra dışı bir işletme kısa sürede gündem oldu. Place Flagey yakınlarında bulunan GAT'ta müşteriler, geleneksel bir kafe deneyimi yerine yalnızca beton bir duvar ve bu duvardaki küçük bir delikle karşılaşıyor. Siparişler QR kod üzerinden veriliyor, içecekler ise duvarın arkasındaki bir kişi tarafından servis ediliyor.

Ne masası var ne de sandalyesi! 10 metrekarelik alanda duvardaki delikten satıyor, siparişlere yetişemiyor

NE MASA NE DE SANDALYE VAR

Felemenkçe'de “delik” anlamına gelen GAT, klasik kahve dükkanı anlayışından tamamen farklı bir model sunuyor. Mekanda oturma alanı, dekorasyon veya kafe ortamını andıran bir alan bulunmuyor. İşletmenin temel amacı, müşterilerin kahvelerini hızlı bir şekilde alıp yollarına devam etmesini sağlamak.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR MODEL GELİŞTİRMEK İSTEDİ

Kurucu, konseptin ilhamını seyahatleri sırasında edindiğini belirterek, New York'ta tanıştığı bir kişiyle birlikte bu fikri Brüksel'e taşıdığını söyledi. Uzun yıllar yeme-içme sektöründe çalışan işletmeci, Kanarya Adaları, Barselona ve Ibiza'da deneyim kazandıktan sonra yüksek maliyetler ve düşen kâr marjları nedeniyle daha sürdürülebilir bir model geliştirmeye yöneldi.

Ne masası var ne de sandalyesi! 10 metrekarelik alanda duvardaki delikten satıyor, siparişlere yetişemiyor

10 METREKARELİK ALANDA ÇALIŞIYOR

Yaklaşık 10 metrekarelik bir alanda hizmet veren işletmede kapuçino, matcha, limonata ve hindistan cevizi bazlı içecekler gibi çeşitli seçenekler sunuluyor. Fiyatlar ise 3 ila 8 euro arasında değişiyor ve Brüksel'deki diğer kahve dükkanlarıyla benzer seviyelerde seyrediyor.

Sosyal medyada büyük ilgi gören GAT'ın başarılı olması halinde konseptin Antwerp ve Ghent gibi Belçika şehirlerine, hatta yurt dışına taşınması planlanıyor. İnsan temasını tamamen ortadan kaldırmadığını vurgulayan işletme sahibi, amaçlarının müşterilere hızlı ve kaliteli bir kahve deneyimi sunmak olduğunu belirtiyor.

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