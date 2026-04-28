İspanyol Teknik Direktör Luis Enrique yönetimindeki son Devler Ligi şampiyonlu Paris Saint Germain, Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında konuk ettiği Alman devi Bayern Münih'i 5-4 mağlup ederek rövanş öncesi avantaj yakaladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk müsabakasında Fransız devi Paris Saint Germain, Vincent Kompany'nin çalıştırdığı Bayern Münih'i konuk etti.

PARİS'TE GOL SAĞANAĞI

Parc des Princes'te oynanan ve gol düellosuna dönüşen maçta PSG, Bavyera ekibini 5-4'lük skorla mağlup ederek avantajı kaptı.

KVARAT VE DEMBELE'DEN DUBLE

Paris Saint Germain'e galibiyeti getiren golleri 24 ve 56. dakikalarda Khvicha Kvaratskhelia, 33. dakikada João Neves, ilk penaltıdan olmak üzere 45+5 ve 59. dakikalarda Ousmane Dembele kaydetti. Bayern Münih'in golleri ise 17. dakikada penaltıdan Harry Kane, 41. dakikada Michael Olise, 65. dakikada Dayotchanculle Upamecano ve 70. dakikada Luis Diaz attı.

BAYERN, 31 YIL SONRA 5 GOL YEDİ

Şampiyonlar Ligi'nde 31 yıl sonra bir maçta Bayern Münih'e 5 gol atan ilk takım olan PSG, bu skorla rövanş öncesi avantajın sahibi oldu. Bu müsabakanın rövanşı, 6 Mayıs Çarşamba günü Almanya'da oynanacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası