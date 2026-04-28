Real Madrid Başkanı Florentino Perez, teknik direktörlük görevine Fenerbahçe'den gönderilen ve şu anda Benfica'yı çalıştıran Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho'yu getirmeyi istiyor.

İspanya LaLiga devi Real Madrid’de teknik direktörlük koltuğu için dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

PEREZ, MOURINHO'YU İSTİYOR

The Athletic'te yer alan habere göre; Real Madrid Başkanı Florentino Perez’in, sezon sonunda görevine son verilmesi beklenen Alvaro Arbeloa yerine en güçlü aday olarak Jose Mourinho’yu düşündüğü ileri sürüldü. Ocak ayında görevden alınan Xabi Alonso’nun yerine getirilen Arbeloa’nın, sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor.

YENİ BİR YAPILANMA HEDEFLENİYOR

Perez yönetimi, son iki sezonda La Liga, Şampiyonlar Ligi ve Kral Kupası gibi büyük kupalarda başarı elde edememesi sonrası yeni bir yapılanma hedefliyor. Perez’in bu süreçte en güçlü destek verdiği isim Mourinho olurken kulüp içinde bu fikre karşı çıkan görüşlerin de bulunduğu ifade ediliyor.

MUKAVELESİNDE 3 MİLYON AVROLUK ÇIKIŞ MADDESİ

Portekiz ekibi Benfica ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Mourinho'nun sözleşmesinde yaklaşık 3 milyon avroluk çıkış maddesi bulunuyor ve sezon bitiminden sonraki 10 gün içinde ayrılığa olanak tanıyor. Madrid’in teknik direktör adayları arasında daha önce Mauricio Pochettino ve Didier Deschamps gibi isimler de gündeme geldi.

