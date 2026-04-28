Fenerbahçe'de şampiyonluk ihtimalinin büyük oranda ortadan kalkmasının faturası teknik ekibe kesildi. Yolların ayrılmasına karar verilen Domenico Tedesco'dan ilk açıklama geldi. 40 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı, görevden alınmasının kendisi adına beklenmedik bir gelişme olduğunu belirtti.

Trendyol Süper Lig'de bitime 3 hafta kala lider Galatasaray'ın 7 puan gerisine düşerek, şampiyonluk yarışında büyük yara alan Fenerbahçe'de radikal kararlar alındı. Teknik direktörlük görevinden alınan Domenico Tedesco'dan ilk açıklama geldi.

"İKİNCİ LİG YENİLGİSİNİN ARDINDAN YOLLARIMIZ AYRILDI"

Alman haber ajansı dpa'ya konuşan İtalyan teknik adam, "Henüz erken bir sözleşme uzatma ihtimalini konuşuyorduk. Ancak sezon içindeki ikinci lig yenilgisinin ardından yollarımız ayrıldı" sözlerini kullandı.

Domenico Tedesco, Fenerbahçe'nin başında çıktığı son maçta Galatasaray'a deplasmanda 3-0 yenildi.

"İŞLERİN BU NOKTAYA GELMESİ ÇOK ÜZÜCÜ"

Ayrılık sürecini değerlendirirken futbol dünyasında yaşanan hızlı değişime vurgu yapan İtalyan çalıştırıcı, "Bu, futbolun ne kadar hızlı değişen bir spor haline geldiğini bir defa daha gösterdi. Göreve başladığımda hedefimiz, birlikte sürdürülebilir bir yapı oluşturmaktı. İşleri geçmişte alışılageldiğinden biraz farklı bir şekilde ele almak istedik. İşlerin bu noktaya gelmesini çok üzücü buluyorum" dedi.

Tedesco, sarı-lacivertli ekibin başında 7,5 ay görevde kalıp, TFF Süper Kupa kazandı.

2,0 PUAN ORTALAMASI

Tedesco, sarı-lacivertli takımın başında çıktığı 45 resmi karşılaşmada, maç başına 2,0 puan ortalaması yakaladı. Bu sezon tüm kulvarlarda beklentilerin gerisinde kalan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ne son 16 play-off turunda, Ziraat Türkiye Kupası'na ise çeyrek finalde veda etti.

