İnce İnce Yasemince programlarıyla tanınan İlyas Bey, son günlerde sağlık sorunlarıyla gündeme geldi. Bir süredir sağlık sorunları yaşayan İlbey'in hastanede doktor gözetiminde tedavi altında olduğu öğrenildi. Peki, İlyas İlbey kimdir, hastalığı ne?

"İtilmiş ve Kakılmış" karakterleriyle hafızalara kazınan oyuncu İlyas İlbey, bir süredir sağlık sorunu yaşıyor. Karaciğerinde tümör tespit edilen ünlü oyuncu, tedavi için apar topar hastaneye kaldırıldı. Sanatçının kızı Eylül İlbey, babasının hastane sürecinin bir süre daha devam edeceğini belirterek, “Tedavi sürecinin olumlu sonuçlanacağına inanıyoruz. Sevenlerimizden dua bekliyoruz” dedi.

İLYAS İLBEY KİMDİR?

Türk oyuncu ve komedyen İlyas İlbey, Kastamonu 1960 tarihinde dünyaya geldi.Tiyatro oyuncusu ve komedyen Yasemin Yalçın'ın eşidir.

İlyas İlbey özellikle İnce İnce Yasemince isimli komedi ve mizah programında Yasemin Yalçın'la karşılıklı oynadığı parodilerle tanındı. Aynı programda oynadığı "Kakılmış ve İtilmiş" oyununda İtilmiş tiplemesiyle ünlendi ve sevildi. At yarışlarına düşkünlüğüyle bilinen oyuncunun ayrıca kendisine ait yarış atları bulunmaktadır.

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