Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, artan suikast korkuları nedeniyle en büyük iki kızını ve torunlarını sıkı korunan Valdai saray kompleksine taşıttığı iddia edildi. Kremlin liderinin güvenlik önlemlerini son dönemde önemli ölçüde artırdığı öne sürüldü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, kendisine yönelik muhtemel suikast girişimlerinden duyduğu endişe nedeniyle ailesini koruma altına aldığı iddia edildi. İddialara göre Putin, en büyük kızları Maria Vorontsova ve Katerina Tikhonova’nın yanı sıra torunlarının da Rusya’nın en güvenli bölgelerinden biri olarak gösterilen Valdai saray kompleksine taşınmasını istedi.

Putini suikast korkusu sardı! Kızları ve torunlarını gizli saraya taşıdı

KIZLARI VE TORUNLARI KORUNAKLI BÖLGEYE YERLEŞTİ

We Can Explain tarafından yayımlanan araştırmaya göre, 41 yaşındaki Maria Vorontsova iki çocuğuyla birlikte Valdai’deki saray kompleksine yerleşti. 39 yaşındaki Katerina Tikhonova’nın da oğluyla birlikte aynı bölgeye taşındığı öne sürüldü.

TAKİP EDİLMEYİ ÖNLEMEK İÇİN SIKI ÖNLEM

Güvenlik kaygılarının artmasıyla birlikte Kremlin liderinin, hareketlerinin takip edilmesini önlemek amacıyla Rusya’nın geniş güvenlik kamerası ağının denetlenmesi talimatını verdiği de ileri sürüldü.

Putini suikast korkusu sardı! Kızları ve torunlarını gizli saraya taşıdı

Financial Times’ın aktardığı iddialara göre, gözetleme sistemlerinde güvenlik açığı bulunabileceği endişesiyle bazı kamera ağları geçici olarak devre dışı bırakıldı. Kaynaklar, mühendislerin sistemi internetten tamamen izole ettiğini ve güvenlik kontrollerinin ardından yeniden çevrimiçi hale getirdiğini öne sürdü.

HAVA SAVUNMA SİSTEMİYLE KORUNUYOR

Valdai kompleksinin onlarca hava savunma sistemiyle korunduğu ve bölgede gizli bir sığınak bulunduğu da iddialar arasında yer aldı. Ayrıca, Putin’in sarayındaki uçaksavar kulelerinin sayısının son iki yılda yediden 27’ye yükseldiği belirtildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası