Hindistan'ın Andhra Pradeş eyaletinde bir çelik fabrikasında işçilerin üstüne erimiş demir döküldü. Yaşanan facia sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi yaralandı.

Hindistan'ın NDTV kanalının haberine göre, polis, eyaletin Visakhapatnam kentindeki çelik fabrikasında vinçle başka bir alana taşındığı sırada sıcaklığı 1600 derece olan erimiş demirin işçilerin üstüne döküldüğünü açıkladı.

Hindistanda korkunç kaza! Erimiş demir işçilerin üzerine döküldü, can kayıpları var

ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR

​​​​​​​Press Trust of India (PTI) ajansına açıklama yapan ismi paylaşılmayan bir yetkili, olayda ilk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin yaralandığını belirtti.

Hindistanda korkunç kaza! Erimiş demir işçilerin üzerine döküldü, can kayıpları var

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, X sosyal medya platformundan konuya ilişkin yaptığı açıklamada derin üzüntü duyduğunu ifade etti. Modi, olayda hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye, yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti.

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