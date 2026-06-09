Anadolu Ajansı
Hindistan'da korkunç kaza! Erimiş demir işçilerin üzerine döküldü, can kayıpları var
Hindistan'ın Andhra Pradeş eyaletinde bir çelik fabrikasında işçilerin üstüne erimiş demir döküldü. Yaşanan facia sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi yaralandı.
Hindistan'ın NDTV kanalının haberine göre, polis, eyaletin Visakhapatnam kentindeki çelik fabrikasında vinçle başka bir alana taşındığı sırada sıcaklığı 1600 derece olan erimiş demirin işçilerin üstüne döküldüğünü açıkladı.
ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR
Press Trust of India (PTI) ajansına açıklama yapan ismi paylaşılmayan bir yetkili, olayda ilk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin yaralandığını belirtti.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, X sosyal medya platformundan konuya ilişkin yaptığı açıklamada derin üzüntü duyduğunu ifade etti. Modi, olayda hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye, yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti.
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