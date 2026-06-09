Anadolu Ajansı
Trump, NBA final maçında seyirciler tarafından yuhalandı
Görevdeyken ilk kez bir NBA final maçını izleyen başkan olarak kayıtlara geçen ABD Başkanı Donald Trump beklenmedik bir tepkiyle karşılaştı. Trump, New York Knicks ile San Antonio Spurs arasında oynanan final maçında seyirciler tarafından yuhalandı.
Özetle DinleTrump, NBA final maçında seyirciler tarafından yuh...
Kaydet
Dünya az önce
ABD Başkanı Donald Trump'ın NBA final serisi 3. maçını izlemek için Madison Square Garden'a gelişi ve milli marş sırasında seyirciler tarafından yuhalanması haberin ana konusudur.
- Trump, görevdeyken ilk kez bir NBA final maçını izleyen başkan olarak kayıtlara geçti.
- ABD milli marşı okunurken salondaki dev ekrana getirilen Trump, seyircilerin büyük bölümü tarafından uzun süre yuhalandı.
- Yuhalamalar, ekranda Trump'ın ardından ABD bayrağı gösterildiğinde sona erdi.
- Taraftarlar New York Knicks oyuncuları gösterildiğinde tezahürat yaptı.
- San Antonio Spurs oyuncularının isimleri okunurken ise konuk ekip oyuncuları yüksek sesle yuhalandı.
0:00 0:00
1x
New York'ta Madison Square Garden'da oynanan NBA final serisi 3. maçını izlemek için salona gelen ABD Başkanı Donald Trump, ABD milli marşı okunurken salondaki dev ekrana getirildiğinde seyircilerin büyük bölümü tarafından uzun süre yuhalandı.
YUHALAMALAR EKRAN DEĞİŞİNCE SONA ERDİ
Yuhalamalar, ekranda Trump'ın ardından ABD bayrağı gösterildiğinde sona erdi ve taraftarlar New York Knicks oyuncuları gösterildiğinde tezahürat yaptı. Seyirciler, daha sonra San Antonio Spurs oyuncularının isimleri okunurken de konuk ekip oyuncularını yüksek sesle yuhaladı.
ÖNERİLEN HABERLER
DÜNYA
Trump'tan İran savaşı ile ilgili kritik tarih!
Görevdeyken ilk kez bir NBA final maçını izleyen başkan olarak kayıtlara geçen Trump, maçın ardından Beyaz Saray'a dönmek için salondan ayrıldı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR