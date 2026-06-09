Trump'tan İran savaşı ile ilgili kritik tarih!
ABD Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşma sürecinde çok iyi gittiklerini vurgulayarak "Önümüzdeki iki hafta içinde tam zafer ilan ettiğimizde gerçekten kazanmış olacağız." ifadelerini kullandı.
- Trump, İran ile ilgili konularda çok iyi durumda olduklarını ve anlaşma sürecinin iyi işlediğini belirtti.
- Bu konunun yakında kapanacağını ve önümüzdeki iki hafta içinde tam zafer ilan edeceklerini söyledi.
- Süreçle birlikte ABD'deki benzin fiyatlarının hızla düşeceği mesajını verdi.
- Seçmenlerden Graham için oy kullanmalarını istedi.
- Trump, daha önce İsrail ve İran'ı çatışmayı durdurmaya çağırmıştı.
ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham için düzenlenen bir telekonferansa katılarak seçmenlere İran konusunda açıklamalarda bulundu.
Trump, İran'la ilgili konularda çok iyi durumda olduklarını ve anlaşmaya ilişkin sürecin iyi işlediğini belirterek yakında bu konunun kapanacağını söyledi.
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SÜRE VERDİ
ABD Başkanı, "Çok güçlü bir ekibiz ve bence bu savaşı kazanıyoruz. Önümüzdeki iki hafta içinde tam zafer ilan ettiğimizde gerçekten kazanmış olacağız." dedi.
Bu süreçle birlikte ABD'deki benzin fiyatlarının hızla düşeceği mesajını da veren Trump, seçmenlerden Graham için oy kullanmalarını istedi.
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ABD Başkanı Trump, İran ile İsrail arasında pazar günü artan gerginliğe ilişkin Truth Social hesabından açıklamalar yaparak, İsrail ve İran'ı "derhal" çatışmayı durdurmaya çağırmıştı.