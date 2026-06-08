ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, İran’la yaşanacak çatışmaların bölgesel savaşa dönüşmesi halinde İsrail’in yalnız kalabileceği uyarısında bulundu. Trump, görüşmede gerilimin azaltılması ve saldırıların sınırlandırılması gerektiğini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde İran gerilimine ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi.

"TEK BAŞINA KALABİLECEĞİNİ SÖYLEDİM"

Trump, İsrail merkezli Kanal 12 televizyonuna yaptığı açıklamada, Netanyahu'ya İran'a yönelik karşılıklı saldırıların bölgesel bir savaşa dönüşmemesi gerektiğini söylediğini belirtti. Netanyahu'dan İran'ın füze saldırılarına karşılık vermemesini talep ettiğini belirten Trump, "Bibi'ye ne yapacağı konusunda çok dikkatli olması gerektiğini, aksi takdirde çok yakın bir zamanda İran karşısında tek başına kalabileceğini söyledim" ifadesini kullandı.

Netanyahu’dan İran’ın olası saldırılarına karşı temkinli davranmasını istediğini belirten Trump, İsrail’in İran’a yönelik bazı operasyonlardan son anda haberdar edildiğini, buna rağmen saldırıların kapsamını sınırlamaya çalıştığını dile getirdi.

5 BÖLGE ÜLKESİ, İSRAİL'İN DURMASINI İSTEDİ

ABD ile İran arasındaki arabuluculuk çabalarına katılan 5 bölge ülkesinin, İsrail'in saldırılarını durdurması için kendisine baskı yaptığını belirten Trump, İranlı yetkililerin de bu sabah Washington ile temasa geçtiği bilgisini paylaştı.

Trump, Tahran yönetiminin İsrail'e yönelik yeni bir saldırı gerçekleştirmeyeceğini duyurduğunu ve karşılıklı saldırıların durdurulmasını talep ettiğini de ileri sürdü.

TEKRAR GÖRÜŞTÜK, İKNA ETTİM

Bu gelişme üzerine Netanyahu ile yeniden bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini kaydeden Trump, İsrail Başbakanı'nı saldırıları durdurma konusunda ikna ettiğini söyledi.

Trump, İran ile kapsamlı bir anlaşmaya varılmasının hala mümkün olduğunu ve Tahran yönetiminin de bu yönde bir istek taşıdığını dile getirdi.

İsrail basını, Başbakan Netanyahu’nun, Trump'ın talebi üzerine İran'a saldırıları durdurmayı kabul ettiğini ancak Lübnan'a saldırıların "tüm gücüyle" devam edeceğini öne sürmüştü.

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