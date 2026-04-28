SPOR SERVİSİ
Fenerbahçe'nin Tedesco'ya ödeyeceği tazminat: Sözleşme detayları ortaya çıktı
Galatasaray karşısında alınan 3-0'lık mağlubiyet sonrası teknik direktör Domenico Tedesco ve Sportif Direktör Devin Özek ile yollarını ayırma kararı alan Fenerbahçe’nin, 40 yaşındaki İtalyan çalıştırıcıya ödeyeceği tazminat belli oldu.
Özetle
Kaydet
Spor 1 dk önce
Fenerbahçe, Galatasaray'a 3-0 yenilmesinin ardından teknik direktör Domenico Tedesco ile yollarını ayırdı.40 yaşındaki İtalyan çalıştırıcıya ödenecek tazminat belli oldu.
- Galatasaray'a deplasmanda 3-0 yenilerek zirve yarışında yara alan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco ile yollar ayrıldı.
- Süper Lig'in son 3 haftasında takımın başında yardımcı antrenör Zeki Murat Göle yer alacak.
- İtalyan çalıştırıcıya 500 bin euro tazminat ödenecek.
- Teknik adamın sözleşmesinde ayrılık durumunda 500 bin euro tazminat ödeneceğine dair madde bulunuyor.
Trendyol Süper Lig'in 31'inci haftasında Galatasaray'a deplasmanda 3-0 yenilerek zirve yarışında ağır yara alan Fenerbahçe, teknik direktör Domenico Tedesco ile yollarını ayırd. Kulüpten yapılan açıklamada, Süper Lig'in son 3 haftasında takımın başında yardımcı antrenör Zeki Murat Göle'nin yer alacağı belirtildi.
TAZMİNATI 500 BİN EURO
İtalyan çalıştırıcıya ödenecek tazminat tutarı merak konusuydu. Sarı-lacivertli kulübün, 40 yaşındaki teknik adama 500 bin euro tazminat ödemesi yapacağı ortaya çıktı.
SEZON SONU DA AYNI ÜCRET
A Spor'da yer alan habere göre; İtalyan teknik adamın sözleşmesinde, taraflar arasındaki anlaşmanın sezon sonu veya sezon bitmeden sonlandırılması halinde söz konusu rakamın değişmediği yazıyor.
ÖNERİLEN HABERLER
SPOR
Fenerbahçe'den Domenico Tedesco geçti: 45 maça çıktı, tek derbi kaybetti, kupa kazandı
Bizi Takip Edin
YORUMLAR