İhlas Haber Ajansı
MHP Kilis İl Teşkilatı feshedildi! Yeni başkan atandı
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Kilis İl Teşkilatı organlarını tüzük maddelerine dayanarak feshetti. Kararla birlikte il başkanlığı görevine Ercan Akdemir getirildi.
Özetle DinleMHP Kilis İl Teşkilatı feshedildi! Yeni başkan ata...
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Gündem 2 dk önce
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Kilis İl Teşkilatı'nı feshederek yeni il başkanı olarak Ercan Akdemir'i atadı.
- MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile kararı duyurdu.
- Teşkilat organlarının parti tüzüğünün 52. ve 54. maddeleri uyarınca feshedildiği belirtildi.
- Ercan Akdemir'in MHP Kilis İl Başkanlığı görevine atandığı bildirildi.
- Bu kararın, parti teşkilat yapısının yeniden düzenlenmesi kapsamında alındığı öğrenildi.
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MHP Genel Merkezi, Kilis İl Teşkilatı'nı feshederek, yeni il başkanı atadı. Sosyal medyada hesabından açıklama yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, "Milliyetçi Hareket Partisi Kilis İl Teşkilat organları parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir.
Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde Milliyetçi Hareket Partisi Kilis İl Başkanlığı görevine Ercan Akdemir atanmıştır" dedi.
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Kararın parti teşkilat yapısının yeniden düzenlenmesi kapsamında alındığı öğrenildi.
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