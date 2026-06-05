MHP Şanlıurfa il ve ilçe teşkilatları feshedildi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Osman Mutlu'nun MHP Şanlıurfa İl Başkanı olduğunu duyurdu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından Şanlıurfa teşkilatının feshedildiğini duyurdu.

OSMAN MUTLU ATANDI

Açıklamada; "Milliyetçi Hareket Partisi Şanlıurfa il teşkilat organları ve 13 ilçe teşkilat organları, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Şanlıurfa İl Başkanlığı görevine Osman Mutlu atanmıştır." ifadeleri yer aldı.

ÇOK SAYIDA İLDE TEŞKİLATLAR FESHEDİLMİŞTİ

MHP Genel Merkezi tarafından nisan ayı başından bu yana feshedilen il teşkilatları ise şu şekilde:

İstanbul İl Teşkilatı (6 Nisan 2026'da 39 ilçe teşkilatıyla birlikte feshedildi)

Kütahya İl Teşkilatı (16 Nisan 2026)

Eskişehir İl Teşkilatı (16 Nisan 2026)

Kars İl Teşkilatı (16 Nisan 2026)

Bilecik İl Teşkilatı (17 Nisan 2026)

Çanakkale İl Teşkilatı (17 Nisan 2026)

Muğla İl Teşkilatı (17 Nisan 2026)

Bolu İl Teşkilatı (20 Nisan 2026)

Ardahan İl Teşkilatı (21 Nisan 2026)

Gaziantep İl Teşkilatı (24 Nisan 2026)

Bingöl İl Teşkilatı (24 Nisan 2026)

Malatya

Isparta

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