Türkiye Gazetesi
MHP'de bir teşkilat daha feshedildi
MHP Şanlıurfa il ve ilçe teşkilatları feshedildi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Osman Mutlu'nun MHP Şanlıurfa İl Başkanı olduğunu duyurdu.
Özetle DinleMHP'de bir teşkilat daha feshedildi
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Politika az önce
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından Şanlıurfa il ve ilçe teşkilatlarının feshedildiğini duyurdu ve yerine Osman Mutlu'nun Şanlıurfa İl Başkanlığı'na atandığını bildirdi.
- MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Şanlıurfa teşkilatının feshedildiğini sosyal medya hesabından duyurdu.
- Parti tüzüğünün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden Şanlıurfa il teşkilat organları ve 13 ilçe teşkilat organları feshedildi.
- Milliyetçi Hareket Partisi Şanlıurfa İl Başkanlığı görevine Osman Mutlu atandı.
- Nisan ayı başından bu yana MHP Genel Merkezi tarafından İstanbul, Kütahya, Eskişehir, Kars, Bilecik, Çanakkale, Muğla, Bolu, Ardahan, Gaziantep, Bingöl, Malatya ve Isparta il teşkilatları feshedildi.
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından Şanlıurfa teşkilatının feshedildiğini duyurdu.
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OSMAN MUTLU ATANDI
Açıklamada; "Milliyetçi Hareket Partisi Şanlıurfa il teşkilat organları ve 13 ilçe teşkilat organları, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Şanlıurfa İl Başkanlığı görevine Osman Mutlu atanmıştır." ifadeleri yer aldı.
ÇOK SAYIDA İLDE TEŞKİLATLAR FESHEDİLMİŞTİ
MHP Genel Merkezi tarafından nisan ayı başından bu yana feshedilen il teşkilatları ise şu şekilde:
- İstanbul İl Teşkilatı (6 Nisan 2026'da 39 ilçe teşkilatıyla birlikte feshedildi)
- Kütahya İl Teşkilatı (16 Nisan 2026)
- Eskişehir İl Teşkilatı (16 Nisan 2026)
- Kars İl Teşkilatı (16 Nisan 2026)
- Bilecik İl Teşkilatı (17 Nisan 2026)
- Çanakkale İl Teşkilatı (17 Nisan 2026)
- Muğla İl Teşkilatı (17 Nisan 2026)
- Bolu İl Teşkilatı (20 Nisan 2026)
- Ardahan İl Teşkilatı (21 Nisan 2026)
- Gaziantep İl Teşkilatı (24 Nisan 2026)
- Bingöl İl Teşkilatı (24 Nisan 2026)
- Malatya
- Isparta
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