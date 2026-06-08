MİT ve İzmir Emniyeti, dünyaca aranan İsveçli uyuşturucu baronu Nawar Atheer'i gizlendiği lüks villada yakaladı. Aylık kirasının 50 bin dolar olduğu öğrenilen villanın, resmi kayıtlarda CHP Çeşme Belediyesi Meclis Üyesi Süleyman Tonga'nın üzerine kayıtlı olduğu ileri sürüldü.

MİT ve İzmir Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü uzun soluklu teknik ve fiziki takip sonucunda, İsveç vatandaşı olduğu belirtilen ve uluslararası uyuşturucu ticareti suçlamalarıyla aranan Nawar Atheer’in izine ulaşıldı.

Güvenlik güçlerinin adrese düzenlediği nefes kesen şafak baskınında, firari baron saklandığı villada gözaltına alındı.

İsveçli uyuşturucu baronu İzmir'de yakalanmıştı: Operasyonda CHP iddiası dikkat çekti

AYLIK 50 BİN DOLAR VERMİŞ

Operasyonun ardından yürütülen derinlemesine incelemelerde, uluslararası uyuşturucu ticareti ağının önemli isimlerinden biri olan Atheer'in kaldığı lüks villanın kiralık olduğu tespit edildi.

İsveçli uyuşturucu baronu İzmir'de yakalanmıştı: Operasyonda CHP iddiası dikkat çekti

Baronun gizlenmek için tercih ettiği villanın aylık kira bedelinin 50 bin dolar (yaklaşık 2 milyon 300 bin TL) olduğu öğrenildi.

Süleyman Tonga

Öte yandan taşınmazın resmi kayıtlarda, CHP Çeşme Belediyesi Meclis Üyesi Süleyman Tonga'nın üzerine kayıtlı olduğu ileri sürüldü.

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