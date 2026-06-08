CHP'nin resmi X hesabında dikkat çeken bir değişiklik yaşandı. Hesap, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nu takipten çıkarırken, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ise yeniden takibe aldı.

'Mutlak butlan' kararı sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olurken, Özgür Özel ise CHP Grup Başkanı olarak görevini sürdürüyor. Özel-Kılıçdaroğlu gerilimi partiyi sararken, her geçen gün ise yeni bir gelişme yaşanıyor.

Parti içindeki tartışmalar devam ederken, bu kez dikkat çeken adım CHP'nin resmi sosyal medya hesaplarından geldi. Daha önce Facebook ve Instagram hesaplarının Kılıçdaroğlu ekibine devredildiği bilinirken, bugün ise partinin X hesabı, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nu takip listesinden çıkardı.

Söz konusu hamle, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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GÜNLER SONRA İLK PAYLAŞIM

Hesaptan günler sonra yapılan ilk paylaşım ise yarınki grup toplantısının duyurusu oldu. Paylaşımda toplantıya Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlık edeceği duyuruldu.

CHP'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, 9 Haziran 2026 Salı Günü saat 13.30’da Cumhuriyet Halk Partisi TBMM Grup Toplantısına başkanlık edecektir" ifadelerine yer verildi.

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