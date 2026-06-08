Kılıçdaroğlu çiftine tehditte yeni gelişme! Şüpheli için karar çıktı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu'na yönelik sosyal medya üzerinden tehdit ve hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.
- CHP Genel Başkanı'nın avukatı Celal Çelik, sosyal medya üzerinden tehdit ve hakaret içerikli paylaşımlar yapıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.
- Başvuruda, paylaşımlarda 'daltonlar' adlı suç örgütünün adının kullanıldığı öne sürüldü.
- Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki çalışmalarla şüpheliyi tespit etti.
- Savcılık talimatıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelinin adresinde arama ve el koyma işlemleri yapıldı.
- Hakimlik, zanlıyı "suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehditte bulunmak" ve "kadına karşı tehdit" suçlarından tutukladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu'na yönelik tehdit içerikli paylaşımlara ilişkin yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı.
Edinilen bilgilere göre, Kılıçdaroğlu ailesine yönelik sosyal medya üzerinden tehdit ve hakaret içerikli paylaşımlar yapıldığı iddiası üzerine CHP Genel Başkanı'nın avukatı Celal Çelik tarafından suç duyurusunda bulunuldu. Başvuruda, paylaşımlarda 'daltonlar' adlı suç örgütünün adının kullanıldığı da öne sürüldü.
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ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Şikayet sonrası harekete geçen Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda şüphelinin kimliğini tespit etti. Savcılığın talimatıyla düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlının adresinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.
Hakimlik, zanlının "suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehditte bulunmak" ve "kadına karşı tehdit" suçlarından tutuklanmasına karar verdi.
Soruşturmanın ise çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.