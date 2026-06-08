CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu'na yönelik sosyal medya üzerinden tehdit ve hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu'na yönelik tehdit içerikli paylaşımlara ilişkin yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, Kılıçdaroğlu ailesine yönelik sosyal medya üzerinden tehdit ve hakaret içerikli paylaşımlar yapıldığı iddiası üzerine CHP Genel Başkanı'nın avukatı Celal Çelik tarafından suç duyurusunda bulunuldu. Başvuruda, paylaşımlarda 'daltonlar' adlı suç örgütünün adının kullanıldığı da öne sürüldü.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Şikayet sonrası harekete geçen Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda şüphelinin kimliğini tespit etti. Savcılığın talimatıyla düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlının adresinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

Hakimlik, zanlının "suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehditte bulunmak" ve "kadına karşı tehdit" suçlarından tutuklanmasına karar verdi.

Soruşturmanın ise çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.

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