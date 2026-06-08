CHP'de yarın gerçekleştirilecek grup toplantısı krizi sürüyor. Hem Kılıçdaroğlu hem Özel, toplantıda konuşacağını duyururken CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Kılıçdaroğlu'nun konuşacağını söyledi. CHP liderinin "kürsüye çağırılmayacağı" iddiasına yönelik Yıldız, "Öyle bir şey olmaz, merak etmeyin" dedi.

CHP'de gözler gelecek yarın yapılacak grup toplantısına çevrildi... Geçtiğimiz salı CHP Grup Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, grup toplantısında kürsüye çıkmıştı.

Gelişmeler takip edilirken CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun salı günü TBMM'de grup toplantısında kürsüye çıkacağını açıkladı. Özel cephesi de grup toplantısıyla ilgili tüm kararın Meclis Grup İç yönetmeliğine göre kendilerinde olduğunu söylüyor.

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YENİ AÇIKLAMA

Öte yandan bugün de CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin yarınki TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacağını belirtti.

CHP'deki grup toplantısı krizinde yeni açıklama! Kılıçdaroğlu kürsüye çağrılacak mı?

KÜRSÜ'YE ÇAĞRILACAK MI?

Yıldız, gazetecilerin soruları üzerine, Kılıçdaroğlu'nun partisinin yarınki TBMM Grup Toplantısı'nda konuşup konuşmayacağına ilişkin "Tabii konuşacak." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun "kürsüye çağırılmayacağı" iddiasına yönelik Yıldız, "Öyle bir şey olmaz, merak etmeyin." ifadesini kullandı.

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