Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında Adalet Bakanı Akın Gürlek, FETÖ bağlantısını gözler önüne seren kritik detayları açıkladı. Düşüş anındaki F-4 uçağının pilotunun eşine ait parmak izinin Adil Öksüz’ün evinde tespit edildiğini belirten Gürlek, 'Elazığ imamının' ByLock’taki "Tereyağından kıl çeker gibi hallettik" mesajını da anlattı.

Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmada yeni gelişmeler yaşanıyor. Kahramanmaraş'tan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na devredilen dosyada incelemeler genişletilirken, soruşturma kapsamında elde edilen yeni bulgular mercek altına alındı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, TRT Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada, dosyaya ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Soruşturmanın FETÖ bağlantısı üzerinde yoğunlaştığını belirten Gürlek, dosyada örgütsel bir organizasyona işaret eden güçlü deliller bulunduğunu söyledi.

Gürlek, "Ankara Başsavcılığımızda bu işi özellikle FETÖ'nün yaptığı konusunda çok ciddi deliller oluştu. Ben kendim de delilleri inceledim. Örgütün organizasyonunu gösteren çok kuvvetli emareler ve şüpheler mevcut" ifadelerini kullandı.

Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında F-4 ve Adil Öksüz izi! Bakan Gürlek önemli detayları paylaştı

HELİKOPTER KAZASINDA F-4 DETAYI

Soruşturmanın kritik başlıklarından birinin helikopterin düşüşünden hemen önce bölgede gerçekleşen F-4 uçuşu olduğunu belirten Gürlek, helikopterin kırıma uğramasıyla ilgili teknik verilerin yeniden değerlendirildiğini aktardı.

Gürlek, helikopterin düşüşünden kısa süre önce üzerinden bir F-4 savaş uçağının geçtiğini ve oluşan hava akımının kazada etkili olmuş olabileceğine yönelik güçlü bir kanaat bulunduğunu ifade etti.

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Söz konusu dönemde F-4 uçağını kullanan pilot hakkında yapılan incelemelerde ise dikkat çeken bağlantılara ulaşıldığını belirten Gürlek, pilotun eşine ait parmak izinin FETÖ'nün "TSK imamı" olarak bilinen Adil Öksüz'ün evinde tespit edildiğini söyledi.

Gürlek ayrıca, aynı pilotun olayın gerçekleştiği dönemde Hava Kuvvetleri yapılanmasındaki mahrem imamla telefon görüşmeleri gerçekleştirdiğine ilişkin HTS kayıtlarının da dosyada yer aldığını aktardı.

Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında F-4 ve Adil Öksüz izi! Bakan Gürlek önemli detayları paylaştı

Soruşturma kapsamında yürütülen çalışmaların sürdüğünü belirten Gürlek, dosyada şimdiye kadar 19 kişinin tutuklandığını, 21 kişinin ise gözaltına alındığını hatırlattı.

Dosyanın önemli delilleri arasında FETÖ'nün Elazığ yapılanmasına ilişkin ByLock yazışmalarının da bulunduğunu belirten Gürlek, söz konusu yazışmalarda örgütsel bir operasyonun başarıyla tamamlandığına ilişkin ifadelerin yer aldığını söyledi.

Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında F-4 ve Adil Öksüz izi! Bakan Gürlek önemli detayları paylaştı

"BÜYÜĞÜMÜZ SÜREÇTEN ENDİŞELİYDİ"

Gürlek'in aktardığı bilgilere göre, FETÖ'nün Elazığ il imamına ait olduğu belirtilen ByLock yazışmasında, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin olduğu değerlendirilen şu ifadeler yer aldı:

"Tereyağından kıl çeker gibi bu işi hallettik. Büyüğümüz özellikle bu süreçten çok endişeliydi. Bu şekilde sonuçlanmasından çok memnun"

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Adalet Bakanı Gürlek, soruşturma kapsamında ortaya çıkan delillerin Muhsin Yazıcıoğlu'nun FETÖ tarafından hedef alınmış olabileceği yönündeki şüpheleri güçlendirdiğini belirtti.

Dosyanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle incelendiğini ifade eden Gürlek, yeni delillerin ortaya çıkması halinde soruşturmanın genişletilebileceğini ve yeni operasyonların gündeme gelebileceğini kaydetti.



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