ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan ile yapılan nükleer anlaşmaya ilişkin, "Suudiler bir noktada İbrahim Anlaşmaları'na katılacak ve sivil nükleer programlarını sürdürecekler, zenginleştirme olmayacak" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan ile yürütülen sivil nükleer programa ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Trump, Suudi Arabistan'ın gelecekte İbrahim Anlaşmaları'na katılacağını belirterek, ülkenin sivil nükleer enerji programını sürdüreceğini ancak uranyum zenginleştirme faaliyetlerine izin verilmeyeceğini söyledi.

"Suudiler bir noktada İbrahim Anlaşmaları'na katılacak ve sivil nükleer programlarını sürdürecekler, zenginleştirme olmayacak" diyen Trump, anlaşmanın temel çerçevesini bu sözlerle özetledi.

"İRAN GİTTİKÇE CİDDİLEŞİYOR"

Öte yandan "İran'a yönelik büyük saldırılara ilişkin kararımı henüz vermedim" diyen Trump, "İran'ın görüşmelerde gittikçe daha da ciddileştiğini düşünüyorum" ifadesini kullandı.

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