Anadolu Ajansı
Türkiye'ye kaçak yolla getiriliyorlardı! Sınırda yakalandılar
Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir aracın arka koltuğunun altındaki bölmeye gizlenerek yurda yasa dışı yollarla sokulmak istenen Pomeranian cinsi 5 yavru köpek ele geçirildi.
Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'nda şüphe üzerine durdurulan araçtan yavru köpekler çıktı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Gümrük Muhafaza ekiplerinin koordineli çalışması kapsamında söz konusu araçta arama yapıldı.
5 YAVRU BULUNDU
Aramada, aracın arka koltuğunun altındaki bölmeye gizlenmiş 5 yavru köpek bulundu.
BAKIMEVİNE TESLİM EDİLDİLER
Kimlik, kayıt ve sağlık belgeleri bulunmayan köpekler koruma altına alınarak hayvan bakımevine teslim edildi.
Sorumlular hakkında ilgili mevzuat kapsamında idari para cezası uygulandı.
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