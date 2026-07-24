UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları: 9 maçta 22 gol
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda ikinci eleme turu ilk müsabakaları, 23 Temmuz Perşembe gecesi oynanan 9 karşılaşmayla tamamlandı.
UEFA Avrupa Ligi 2'nci eleme turu ilk karşılaşmaları oynandı. Temsilcimiz Beşiktaş, Danimarka'nın Midtjylland takımını ağırladığı mücadeleden Orkun Kökçü'nün golüyle 1-0 galip ayrıldı.
Ligde 23 Temmuz Perşembe gecesi oynanan müsabakalar ve sonuçları şöyle:
Beşiktaş-Midtjylland (Danimarka): 1-0
Karabağ (Azerbaycan)-CSKA Sofya (Bulgaristan): 0-0
Hammarby (İsveç)-Anderlecht (Belçika): 1-1
Tromso (Norveç)-Hradec Kralove (Çekya): 0-1
Sheriff (Moldova)-Maccabi Tel Aviv (İsrail): 0-5
Dinamo Kiev (Ukrayna)-PAOK (Yunanistan): 2-3
Twente (Hollanda)-Ferencvaros (Macaristan): 1-2
St. Gallen (İsviçre)-Benfica (Portekiz): 2-1
Hajduk Split (Hırvatistan)-Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-0