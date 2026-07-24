2026 TUS 2. dönem geç başvuru süreci bugün başladı. Normal başvuru tarihlerini kaçıran adaylar, ÖSYM tarafından tanınan ek süre içerisinde başvurularını tamamlayabilecek. Geç başvuru takvimi, başvuru ekranı ve sınav ücretine ilişkin detaylar araştırılıyor. Peki, TUS geç başvurular ne zaman, başvuru ücreti ne kadar?

TUS 2. dönem geç başvuru ekranı, 24 Temmuz itibarıyla adayların erişimine açılıyor. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na katılmak isteyen ancak normal başvuru döneminde işlemlerini tamamlayamayan adaylar, ÖSYM'nin belirlediği tarihlerde başvurularını Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirebilecek.

TUS 2. DÖNEM GEÇ BAŞVURU EKRANI

2026 TUS 2. dönem ve STS TIP geç başvuru işlemleri, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ve ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden yapılıyor. Başvuru sırasında adayların kişisel bilgilerini, sınav merkezi tercihlerini ve katılacakları testleri kontrol ederek işlemlerini onaylamaları gerekiyor.

TUS 2. dönem geç başvuru ekranı: TUS geç başvurular ne zaman, başvuru ücreti ne kadar?

TUS GEÇ BAŞVURULAR NE ZAMAN?

2026 TUS 2. dönem geç başvuruları 24 Temmuz 2026 Cuma günü alınacak. Geç başvuru ekranı aynı gün açılacak ve işlemler 23.59'da sona erecek. Bu tarihten sonra yeni başvuru veya değişiklik işlemi yapılamayacak.

2026 TUS 2. dönem ve STS Tıp normal başvuruları ise 8-16 Temmuz tarihleri arasında tamamlanmıştı. TUS 2. dönem sınavı ise 23 Ağustos 2026 Pazar günü iki oturum halinde uygulanacak. Sonuçların 17 Eylül 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor.

TUS 2. dönem geç başvuru ekranı: TUS geç başvurular ne zaman, başvuru ücreti ne kadar?

TUS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Geç başvuru gününde sınav ücretleri, ÖSYM'nin uyguladığı kurallar gereği yüzde 50 artırımlı olarak tahsil ediliyor. Buna göre adaylardan seçtikleri her test için 3 bin 750 TL geç başvuru ücreti alınacak.

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