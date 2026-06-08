CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "11 Haziran'da yapacağımız Parti Meclisi'nde Kurultay sürecini başlatıyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Kurultay sürecine dair kritik bir paylaşımda bulundu.

"BİRBİRİMİZE RAKİP DEĞİLİZ"

Paylaşımında "Biz, farklı fikirlerimizle zenginleşerek büyüyen ve aynı amaç etrafında kenetlenen dev bir aileyiz" diyen Kılıçdaroğlu, "Birbirimize rakip değiliz; bizler, Cumhuriyet Halk Partisi’nin omuz omuza yürüyen evlatlarıyız" ifadelerini kullandı.

Hedeflerinin, Cumhuriyetin ikinci yüzyılında adaleti, demokrasiyi tesis etmek ve milletin çağdaş uygarlık hedefini gerçekleştirmek olduğunu ifade eden CHP Genel Başkanı, ardından Kurultay sürecine değindi.

KURULTAY SÜRECİ BAŞLIYOR

"11 Haziran Perşembe günü yapacağımız ilk Parti Meclisi toplantısıyla kurultay sürecimizi başlatıyoruz" diyen Kılıçdaroğlu, birlik ve beraberlik mesajı da verdi.

Kılıçdaroğlu, "Tüm örgütümüzü yarınki grup toplantımızda tek yürek olmaya, sağduyu ve yoldaşlık bağıyla kenetlenmeye davet ediyorum" dedi.

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