CHP Kurumsal Avukatı Celal Çelik, mutlak butlan tartışmalarına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Şaibeli kurultaya ilişkin kesin karar çıkmadan yeni kurultay yapılamayacağını vurgulayan Çelik, "Kararın kesinleşmesini engelleyen Özgür Özel" dedi. Çelik, Özgür Özel'in bizzat temyiz başvurusu yaptırdığını hatırlattı.

Mutlak butlan kararının ardından Genel Başkanlık koltuğuna yeniden Kemal Kılıçdaroğlu'nun oturduğu CHP'de tartışmalar sürüyor.

Özgür Özel ile Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi arasındaki sert açıklamalar peş peşe gelirken, ana muhalefetteki krizi TGRT Haber ekranlarında CHP Kurumsal Avukatı Celal Çelik değerlendirdi.

Taksim Meydanı programına telefonla bağlanan Celal Çelik, 'CHP'de kurultay ne zaman yapılacak' sorusuna cevap verdi.

"Kurultayı engelleyen Özgür Özel!" CHP'nin avukatından gündemi sarsan açıklamalar

"ÖZGÜR ÖZEL KURULTAYI ENGELLİYOR"

Mutlak butlan davasına ilişkin mahkeme kararının kesinleşmeden kurultay yapılamayacağını ifade eden Çelik, karara yönelik temyiz başvurusunun bizzat Özgür Özel talimatı ile yapıldığını vurgulayarak "Kararın kesinleşmesini engelleyen Özgür Özel. Kılıçdaroğlu kurultay yapamaz. Hangi kurultay delegeleri oy kullanacak? Görevde olmayan delegelerin imzasıyla kurultay toplanabilir mi?" dedi.

Çelik, "Yangından mal kaçırır gibi temyiz başvurusu yaptılar. Temyize başvurmasaydınız o halde, siz başvurdunuz" sözlerine yer verdi.

"Kurultayı engelleyen Özgür Özel!" CHP'nin avukatından gündemi sarsan açıklamalar

O KARARLAR YOK HÜKMÜNDE!

Mutlak butlan ile iptal edilen kurultayın tarihine ve ardından atılan adımlara dikkat çeken Çelik, "4-5 Kasım 2023 tarihinden sonraki tüm işlemler yok hükmünde" açıklamasında bulundu.

"YALAN VE İFTİRALAR ATILDI"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son 3 yılda yalanlar ve iftiralar ile karşı karşıya bırakıldığını dile getiren Celal Çelik, "Kemal Kılıçdaroğlu'na ahlaki olmayan saldırılar oldu" dedi.

Çelik, Özel ve ekibinin saldırılarına "Bir tarafta ahlaksızca davrananlar bir tarafta da bu partiyi ve bu ülkeyi düşünenler var" sözleri ile tepki gösterdi.

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