YDK'da iptal edilen ihraçlar arasında Özkan Yalım da var mı? CHP'den net açıklama
Mutlak butlan kararı ile yeniden CHP'nin liderlik koltuğunu devralan Kemal Kılıçdaroğlu, ilk Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) toplantısını gerçekleştirdi. YDK, 2023 sonrası verilen tüm disiplin kararlarının durdurulmasına kararlaştırdı. YDK Başkanı Mahir Polat, yolsuzluktan tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da affedilip affedilmeyeceğine dair net açıklamalarda bulundu.
- CHP YDK Başkanı Mahir Polat, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'arınma ve CHP'nin tekrar ahlaki üstünlük noktasına dönmesiyle' ilgili açıklamalarının YDK arkasında olduğunu vurguladı.
- Polat, Özkan Yalım'ı affettiklerine dair bir durumun söz konusu olmadığını belirtti.
- Özkan Yalım'ın 28 Nisan'da Silivri Cezaevi'nden partiye istifa dilekçesi verdiği, partinin bu dilekçeyi 29 Nisan'da kayda aldığı ve 2 Mayıs'ta karar verildiği bilgisi paylaşıldı.
- O dönemdeki yöneticilerin Özkan Yalım'ı ihraç etmekte geciktiği ve istifa etmiş birini tekrar ihraç ettikleri iddia edildi.
- CHP YDK, en yaşlı üye Garip Erdoğan öncülüğünde toplandı ve toplantıya Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.
- Toplantıda Mahir Polat YDK Başkanlığına, Ahmet Ersen Özsoy Başkan Yardımcılığına, Sezgin Kaya ise YDK Sekreterliğine oy çokluğuyla seçildi.
CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Başkanı Mahir Polat, Uşak Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve CHP'den ihraç edilen Özkan Yalım hakkında, "CHP Sayın Genel Başkanı'nın 'arınma ve CHP'nin tekrar ahlaki üstünlük noktasına dönmesiyle' ilgili açıklamalarının CHP YDK'sı arkasındadır. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Özkan Yalım'ı affettik diye bir şey yok." ifadelerini kullandı.
Polat, partisinin YDK toplantısının ardından basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Özkan Yalım'ın ihracının iptali tartışmalarına yönelik konuşan Polat, şunları kaydetti:
"İHRAÇ ETMEKTE GECİKMİŞLER"
"Bizden önceki yok hükmünde sayılan arkadaşlarımız, bu arkadaşımızla ilgili bir karar vermişler. Eğer CHP MYK'sı bizim gönderdiğimiz kararı işleme alırsa, ahlaki sorunları olan tüm arkadaşlarımızın tekrardan dosyalarını geçireceğiz. Özkan Yalım, 28 Nisan'da Silivri Cezaevi'nden partimize bir istifa dilekçesi vermiş. Partimiz bu istifa dilekçesini 29 Nisan'da Genel Sekreterlik kaydına almış, 2 Mayıs'ta karar verilmiş. O dönemdeki arkadaşlarımız Özkan Yalım'ı ihraç etmekte gecikmişler. İstifa etmiş birini tekrardan ihraç etmişler.
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"ÖZKAN YALIM'I AFFETMEDİK"
Dolayısıyla istifa etmiş bir adamdan bahsediyorlar. CHP, Sayın Genel Başkanı'nın 'arınma ve CHP'nin tekrar ahlaki üstünlük noktasına dönmesiyle' ilgili açıklamalarının CHP YDK'sı arkasındadır. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Özkan Yalım'ı affettik diye bir şey yok. İstifa etmiş bir adama sonradan bir işlem tesis edilmiş. Dolayısıyla bizim açımızdan polemiğe kapalı bir konudur Özkan Yalım."
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KILIÇDAROĞLU YDK TOPLANTISINDA KONUŞTU
YDK, en yaşlı üye Garip Erdoğan öncülüğünde CHP Genel Merkezi'nde toplandı.
Açılışını, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı 1 saat süren toplantıda, YDK Başkanlığına İzmir Milletvekili Mahir Polat, Başkan Yardımcılığına Ahmet Ersen Özsoy, YDK Sekreterliğine ise Sezgin Kaya oy çokluğuyla seçildi.
Kılıçdaroğlu, YDK'nin çıkışında, "Haftaya Grup'ta sizi göreceğiz." diyen gazeteciye, "Umarım, hep beraber" cevabını verdi.