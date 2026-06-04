Mutlak butlan kararı ile yeniden CHP'nin liderlik koltuğunu devralan Kemal Kılıçdaroğlu, ilk Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) toplantısını gerçekleştirdi. YDK, 2023 sonrası verilen tüm disiplin kararlarının durdurulmasına kararlaştırdı. YDK Başkanı Mahir Polat, yolsuzluktan tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da affedilip affedilmeyeceğine dair net açıklamalarda bulundu.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Başkanı Mahir Polat, Uşak Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve CHP'den ihraç edilen Özkan Yalım hakkında, "CHP Sayın Genel Başkanı'nın 'arınma ve CHP'nin tekrar ahlaki üstünlük noktasına dönmesiyle' ilgili açıklamalarının CHP YDK'sı arkasındadır. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Özkan Yalım'ı affettik diye bir şey yok." ifadelerini kullandı.

YDK'da iptal edilen ihraçlar arasında Özkan Yalım da var mı? CHP'den net açıklama

Polat, partisinin YDK toplantısının ardından basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Özkan Yalım'ın ihracının iptali tartışmalarına yönelik konuşan Polat, şunları kaydetti:

"İHRAÇ ETMEKTE GECİKMİŞLER"

"Bizden önceki yok hükmünde sayılan arkadaşlarımız, bu arkadaşımızla ilgili bir karar vermişler. Eğer CHP MYK'sı bizim gönderdiğimiz kararı işleme alırsa, ahlaki sorunları olan tüm arkadaşlarımızın tekrardan dosyalarını geçireceğiz. Özkan Yalım, 28 Nisan'da Silivri Cezaevi'nden partimize bir istifa dilekçesi vermiş. Partimiz bu istifa dilekçesini 29 Nisan'da Genel Sekreterlik kaydına almış, 2 Mayıs'ta karar verilmiş. O dönemdeki arkadaşlarımız Özkan Yalım'ı ihraç etmekte gecikmişler. İstifa etmiş birini tekrardan ihraç etmişler.

YDK'da iptal edilen ihraçlar arasında Özkan Yalım da var mı? CHP'den net açıklama

"ÖZKAN YALIM'I AFFETMEDİK"

Dolayısıyla istifa etmiş bir adamdan bahsediyorlar. CHP, Sayın Genel Başkanı'nın 'arınma ve CHP'nin tekrar ahlaki üstünlük noktasına dönmesiyle' ilgili açıklamalarının CHP YDK'sı arkasındadır. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Özkan Yalım'ı affettik diye bir şey yok. İstifa etmiş bir adama sonradan bir işlem tesis edilmiş. Dolayısıyla bizim açımızdan polemiğe kapalı bir konudur Özkan Yalım."

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Özkan Yalım ve Turgut Koç yeni ifade verecek!

KILIÇDAROĞLU YDK TOPLANTISINDA KONUŞTU

YDK, en yaşlı üye Garip Erdoğan öncülüğünde CHP Genel Merkezi'nde toplandı.

YDK'da iptal edilen ihraçlar arasında Özkan Yalım da var mı? CHP'den net açıklama

Açılışını, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı 1 saat süren toplantıda, YDK Başkanlığına İzmir Milletvekili Mahir Polat, Başkan Yardımcılığına Ahmet Ersen Özsoy, YDK Sekreterliğine ise Sezgin Kaya oy çokluğuyla seçildi.

Kılıçdaroğlu, YDK'nin çıkışında, "Haftaya Grup'ta sizi göreceğiz." diyen gazeteciye, "Umarım, hep beraber" cevabını verdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası