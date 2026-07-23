Arnavutköy’de 5 şüpheli oto tamirhanesine silahlarla baskın yaptı. Korku dolu anlar kameralara yansırken, olayda yaralanan da ölen olmadı. Kimlikleri tespit edilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Arnavutköy’de işletme sahipleriyle aralarında daha önceden husumet bulunan 5 kişi oto tamirhanesine geldi. İş yerine baskın yapan şüpheliler, içeri girer girmez silah gösterdi.

Şüpheliler arasında kısa sürede kavga çıktı. Korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansırken, silahların ateşlenmemesi büyük bir faciayı önledi. İhbar üzerine emniyet ekipleri inceleme başlattı.

Arnavutköy’de tamirhanede korku dolu anlar! Silahlarla bastılar

5 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

Olaya karıştıkları tespit edilen F.D. (20), M.Ç. (40), E.K. (23), İ.K. (51) ve Y.D. (22) kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte 3 silah ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

KAMERA GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Ele geçirilen güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelilerin iş yerine geldiği, şahıslardan birinin içeride çocuk bulunmasına rağmen içeri girer girmez belindeki silaha davrandığı ve ardından taraflar arasında kargaşa yaşandığı anlar yer aldı.

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