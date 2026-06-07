Ordu’da oğul veren binlerce arı, otoparktaki bir otomobilin etrafını sarınca ilginç görüntüler ortaya çıktı. Paniğe kapılan vatandaşlar bölgeden uzaklaşırken, bir arıcının müdahalesiyle arılar güvenli şekilde peteğe alındı.

Altınordu ilçesinde sahil kesiminde bulunan Ayışığı Otoparkı’nda bir otomobilin çevresi, oğul atan arılar tarafından adeta sarıldı. Yaklaşık 1 saat boyunca otomobil çevresini saran arılar ilginç görüntüler oluşturdu. Bu esnada vatandaşlar tedirgin olup arılardan kaçarken, bölgede bulunan bir arıcı ise arıların yanına kadar girdi.

Oğul atan arılar otomobili sardı! Görenler kaçmaya başladı



Oğul atan arıların ilk önce ağaca konduğunu, ağacı silkeleyince otoparkta bulunan otomobili sardığını söyleyen Abdulkadir Yirmibeşoğlu, "Arılar birden coştu ve ses çıkardı. Ben arı sesinden anladım, o esnada arıları takip ettim ve ağaç dalına kondu. Ağaca çıkamayınca arılar arabaya kondu. Yanımda malzemelerim olmadığından biraz zor aldık. Kaportanın sıcak olması arıları daha da huzursuz etti, araç sahipleri de bir süre bekledi. Sonrasında gelen bir peteğe arıları koyduk" dedi.

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