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Mersin'in Tarsus ilçesinde sulama kanalına düşerek akıntıda sürüklenen Mustafa Ateş isimli vatandaş, durumu fark eden çevredekilerin dikkati ve anında müdahalesiyle boğulmaktan son anda kurtarıldı. Baygın halde sudan çıkarılarak olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ivedilikle hastaneye kaldırılan Ateş'in yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sürerken, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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