Galatasaray cevap bekliyor, Icardi ülke ülke geziyor: Sıra Maldivler'de
Sezon biter bitmez çıktığı Japonya tatilinden sonra kızları Francesca ve Isabella'nın yanına ülkesi Arjantin'e dönen Mauro Icardi, Galatasaray'ın yeni sözleşme teklifine cevap vermeden şimdi de Maldivler'e gitti.
- Galatasaray, Mauro Icardi'ye 4 milyon eurodan 1 yıllık kontrat teklif etti.
- Icardi, sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olmasına rağmen teklife henüz cevap vermedi.
- Tecrübeli golcü, sezon sonrası Japonya ve Arjantin'in ardından Maldivler'de tatil yapıyor.
- Icardi'nin menajeri Elio Pino, henüz bir karar vermediklerini ve şartları değerlendirdiklerini belirtti.
- Icardi'nin İtalya, Brezilya ve Arjantin'den kulüplerden görüşme talebi aldığı ve hiçbir teklife dönüş yapmadığı bildiriliyor.
Galatasaray'la sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan Mauro Icardi, Başkan Dursun Özbek'in kendisine yaptığı 4 milyon eurodan 1 yıllık kontrat teklifine hâlâ cevap vermedi.
JAPONYA VE ARJANTİN'DEN SONRA MALDİVLER TATİLİ
Yıldız golcü, şampiyonlukla tamamlayan sezonun ardından çıktığı Japonya tatili sonrası 25 valiz hazırlayarak ülkesine geçti. Arjantin'de kızları Francesca ve Isabella'ya kavuşan Icardi, pazartesi günü de Maldivler'den fotoğraflar paylaştı.
GALATASARAY CEVAP BEKLİYOR
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; tecrübeli santrforun Galatasaray'dan ayrılmaya yakın olduğu yorumları yapılırken, süreçle ilgili şu an için net bir durumun olmadığı belirtildi.
ÜÇ ÜLKEDEN TEKLİF HAZIRLIĞI
Icardi'nin menajeri Elio Pino, henüz bir karar vermediklerini ve mevcut şartları değerlendirdiklerini bildirdi. İtalya, Brezilya ve Arjantin'den kulüplerden görüşme talebi aldığı belirtilen 33 yaşındaki santrforun, hiçbir teklife geri dönüş yapmadığı gelen haberler arasında.