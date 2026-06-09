Sezon biter bitmez çıktığı Japonya tatilinden sonra kızları Francesca ve Isabella'nın yanına ülkesi Arjantin'e dönen Mauro Icardi, Galatasaray'ın yeni sözleşme teklifine cevap vermeden şimdi de Maldivler'e gitti.

Galatasaray'la sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan Mauro Icardi, Başkan Dursun Özbek'in kendisine yaptığı 4 milyon eurodan 1 yıllık kontrat teklifine hâlâ cevap vermedi.

JAPONYA VE ARJANTİN'DEN SONRA MALDİVLER TATİLİ

Yıldız golcü, şampiyonlukla tamamlayan sezonun ardından çıktığı Japonya tatili sonrası 25 valiz hazırlayarak ülkesine geçti. Arjantin'de kızları Francesca ve Isabella'ya kavuşan Icardi, pazartesi günü de Maldivler'den fotoğraflar paylaştı.

Galatasaray yönetiminin, teklifi artırmayı düşünmediği ve Mauro Icardi'den gelecek cevaba göre yol haritası çizileceği öğrenildi.

GALATASARAY CEVAP BEKLİYOR

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; tecrübeli santrforun Galatasaray'dan ayrılmaya yakın olduğu yorumları yapılırken, süreçle ilgili şu an için net bir durumun olmadığı belirtildi.

33 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'da geçirdiği 4 sezonda 4 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

ÜÇ ÜLKEDEN TEKLİF HAZIRLIĞI

Icardi'nin menajeri Elio Pino, henüz bir karar vermediklerini ve mevcut şartları değerlendirdiklerini bildirdi. İtalya, Brezilya ve Arjantin'den kulüplerden görüşme talebi aldığı belirtilen 33 yaşındaki santrforun, hiçbir teklife geri dönüş yapmadığı gelen haberler arasında.

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