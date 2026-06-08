Galatasaray, 2025-2026 sezonu devre arasında Bayern Münih'ten kiraladığı Fransız sağ bek Sacha Boey'in bonservisini tek şartla almak için girişimde bulunacak.

Galatasaray, Şubat 2026'da satın alma opsiyonuyla Alman devi Bayern Münih'ten kiralık olarak kadrosuna kattığı Sacha Boey için beklemeye geçti.

Sacha Boey'in, bayern Münih ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

TRANSFERİ SINGO'YA BAĞLI

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; sarı-kırmızılı kulüp, Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Singo ile yolların ayrılması halinde, 25 yaşındaki Fransız oyuncunun tapusunu alacak. Aksi durumda Boey için girişimler başlamayacak.

Galatasaray, Wilfried Singo için 30,8 milyon euro bonservis ödemişti.

GALATASARAY PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen deneyimli sağ bek, Galatasaray formasıyla çıktığı 17 maçta 835 dakika sahada kaldı ve 2 gol kaydetti.

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