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Galatasaray'ın Sacha Boey planı ortaya çıktı: Transfer tek şarta bağlı
Galatasaray, 2025-2026 sezonu devre arasında Bayern Münih'ten kiraladığı Fransız sağ bek Sacha Boey'in bonservisini tek şartla almak için girişimde bulunacak.
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Galatasaray'da Sacha Boey'un bonservisinin alınması, Wilfried Singo'nun ayrılığına bağlı.
- Galatasaray, Sacha Boey'u Şubat 2026'da satın alma opsiyonuyla Bayern Münih'ten kiraladı.
- Wilfried Singo ile yollar ayrılırsa Sacha Boey'un bonservisi alınacak.
- Aksi durumda Boey için girişimler başlamayacak.
- Sacha Boey'un güncel piyasa değeri 10 milyon euro.
- Boey, Galatasaray formasıyla çıktığı 17 maçta 835 dakika sahada kaldı ve 2 gol attı.
Galatasaray, Şubat 2026'da satın alma opsiyonuyla Alman devi Bayern Münih'ten kiralık olarak kadrosuna kattığı Sacha Boey için beklemeye geçti.
TRANSFERİ SINGO'YA BAĞLI
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; sarı-kırmızılı kulüp, Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Singo ile yolların ayrılması halinde, 25 yaşındaki Fransız oyuncunun tapusunu alacak. Aksi durumda Boey için girişimler başlamayacak.
GALATASARAY PERFORMANSI
Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen deneyimli sağ bek, Galatasaray formasıyla çıktığı 17 maçta 835 dakika sahada kaldı ve 2 gol kaydetti.
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