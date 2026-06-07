Galatasaray’ın yıldız savunmacısına üç kulüp talip. Fildişi formasıyla ABD’deki hazırlık maçında Fransa’nın yıldız forvetlerini kilitleyen 25 yaşındaki savunmacıyı Napoli, Dortmund ve Newcastle istiyor.

ALİ NACİ KÜÇÜK - Geçtiğimiz sezon Galatasaray’ın 30,7 milyon avro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Wilfried Singo, millî takımdaki performansı ile dikkat çekti! Galatasaray’da sezona iyi başlayan ancak geçirdiği sakatlık sonrası formasını kaybeden Singo, Avrupa’daki kulüplerin hep takibinde oldu. Fildişi’nin 2-1 kazandığı maçta Mbappe başta olmak üzere Fransızlara geçit vermeyen 25 yaşındaki oyucu, geçen yıl da kendisini transfer etmek isteyen Napoli ile birlikte Borussia Dortmund ve Newcastle United’ın hedef ismi hâline geldi.

Wilfried Singo

BONSERVİSİ 60 MİLYON

Sağ stoperde görev yapan Singo’yu Dünya Kupası’nda dikkatle izleyecek olan üç kulübün turnuva sonrası Galatasaray’ın kapısını çalması bekleniyor. Singo’nun geçen yıl yaptığı sözleşmeye oyuncu ve temsilcisinin talebi ile 60 milyon avroluk çıkış maddesi eklenmişti! Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk’un yeni sezon için ana planı, ideal 11’inde yer vermek istediği Singo için sarı kırmızılılar gelecek teklife göre pozisyon alacak. Singo’nun şimdiden verdiği olumlu sinyaller kulübün beklentilerini yükseltmiş durumda.

İKİYE KATLAYACAK

Galatasaray’da geride kalan sezonda 29 maçta süre bulan 25 yaşındaki savunma oyuncusu, 2 gol atarken 3 de asist yaptı. Eğer Singo 60 milyon avroluk çıkış maddesiyle transfer olursa Galatasaray oyuncudan iki katı para kazanmış olacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası