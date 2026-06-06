Sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek Mauro Icardi'nin yeni kontrat teklifine vereceği cevabı bekleyen Galatasaray, kadroya yabancı bir santrfor takviyesi planlıyor. Sarı-kırmızılıların transfer listesinin başında Fransız ve Sırp Dusan Vlahovic bulunuyor.

Süper Lig'de art arda 4 şampiyonluk kazanan Galatasaray, 2026-2027 sezonu öncesi transfer çalılmalarını sürdürüyor. Transfer komitesi, kaptan Mauro Icardi'nin takımda kalmadığı denklemde, golcü rotasyonunu güçlendirecek. Bu bağlamda Kolo Muani ve Dusan Vlahovic için nabız yoklanıyor.

MUANI'DE "ZORUNLU OPSİYON" ENGELİ

TRT Spor'da yer alan habere göre; Paris Saint Germain, sezonu Tottenham'da kiralık geçiren Muani'yi yeni sezonda da kadrosunda düşünmüyor. Fransız ekibi, oyuncuyu zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. 27 yaşındaki futbolcu için sarı-kırmızılı yönetimin düşüncesi ise satın alma opsiyonlu kiralama.

Kolo Muani

VLAHOVIC'İN BONSERVİSİ ELİNDE

Sarı-kırmızılıların listesindeki bir diğer isim Vlahovic. Serie A temsilcisi Juventus ile sözleşmesi sona eren 26 yaşındaki Sırp futbolcu, İtalyan ekibinde kalmayacak.

Dusan Vlahovic

Yönetim, öncelikli olarak Muaini'yi kadrosuna katmayı düşünse de Dusan'ın bonservisinin elinde olması önemli bir avantaj olarak görülüyor.

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