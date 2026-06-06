Galatasaray'da golcü planı ortaya çıktı: Listenin tepesinde 2 yıldız var
Sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek Mauro Icardi'nin yeni kontrat teklifine vereceği cevabı bekleyen Galatasaray, kadroya yabancı bir santrfor takviyesi planlıyor. Sarı-kırmızılıların transfer listesinin başında Fransız ve Sırp Dusan Vlahovic bulunuyor.
- Paris Saint Germain, Kolo Muani'yi zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. Galatasaray yönetimi, Muani için satın alma opsiyonlu kiralama seçeneğini değerlendiriyor.
- Juventus ile sözleşmesi sona eren Dusan Vlahovic'in, bonservisinin elinde olması büyük bir avantaj olarak görülüyor.
- Galatasaray, santrfor transferinde öncelikli olarak Kolo Muani'yi düşünüyor.
Süper Lig'de art arda 4 şampiyonluk kazanan Galatasaray, 2026-2027 sezonu öncesi transfer çalılmalarını sürdürüyor. Transfer komitesi, kaptan Mauro Icardi'nin takımda kalmadığı denklemde, golcü rotasyonunu güçlendirecek. Bu bağlamda Kolo Muani ve Dusan Vlahovic için nabız yoklanıyor.
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MUANI'DE "ZORUNLU OPSİYON" ENGELİ
TRT Spor'da yer alan habere göre; Paris Saint Germain, sezonu Tottenham'da kiralık geçiren Muani'yi yeni sezonda da kadrosunda düşünmüyor. Fransız ekibi, oyuncuyu zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. 27 yaşındaki futbolcu için sarı-kırmızılı yönetimin düşüncesi ise satın alma opsiyonlu kiralama.
VLAHOVIC'İN BONSERVİSİ ELİNDE
Sarı-kırmızılıların listesindeki bir diğer isim Vlahovic. Serie A temsilcisi Juventus ile sözleşmesi sona eren 26 yaşındaki Sırp futbolcu, İtalyan ekibinde kalmayacak.
Yönetim, öncelikli olarak Muaini'yi kadrosuna katmayı düşünse de Dusan'ın bonservisinin elinde olması önemli bir avantaj olarak görülüyor.