Galatasaray'dan yüzde 50 zam: Yeni kaptana yeni sözleşme yolda
Galatasaray, art arda 4 Süper Lig şampiyonluğunda ilk 11'in vazgeçilmezi olan Abdülkerim Bardakcı'ya yeni bir sözleşme sunmaya hazırlanıyor. Yönetim, 171 maçla istikrar abidesi olan milli futbolcunun maaşını arttıracak. Abdülkerim'in, Mauro Icardi’nin takımdan ayrılması halinde birinci kaptan olması bekleniyor.
- Abdülkerim Bardakcı'nın mevcut sözleşmesinde en az yüzde 50 oranında maaş zammı yapılacak.
- Mevcut yıllık ücreti 90 milyon TL (yaklaşık 1,7 milyon euro) olan oyuncunun yeni ücreti en az 135 milyon TL (yaklaşık 2,5 milyon euro) olacak.
- Sözleşmesi 2027'de sona erecek olan oyuncunun sözleşmesi en az 2 yıl daha uzatılacak.
- Mauro Icardi'nin ayrılması durumunda Abdülkerim Bardakcı'nın birinci kaptan olması bekleniyor.
- Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray formasıyla geride kalan 4 sezonda 171 resmi maça çıktı, 16 gol ve 6 asistlik katkı verdi.
Galatasaray'da savunmanın değişmez ismi Abdülkerim Bardakcı, Dursun Özbek yönetimi tarafından ödüllendiriliyor. Mevcut sözleşmesinde ciddi bir iyileştirmeye gidecek olan sarı-kırmızılı kulüp, 31 yaşındaki oyuncunun maaşına en az yüzde 50 oranında zam yapacak.
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800 BİN EURO ZAM
HT Spor'da yer alan habere göre; yıllık ücreti 90 milyon TL seviyesinde olan Abdülkerim’in maaşının euro cinsinden değeri yaklaşık 1,7 milyon euro. Tecrübeli savunmacının yeni sezondan itibaren yıllık ücreti en az 135 milyon TL seviyesinde olacak. Yani maaşı 2.5 milyon euro seviyesine çekilecek.
2029'A KADAR İMZA
Sarı-kırmızılılar, sadece maaş artışıyla kalmayıp, Abdülkerim’in 2027’de sona erecek olan sözleşmesini en az 2 yıl daha uzatarak deneyimli oyuncuyu uzun vadeli olarak takımda tutmayı garantileyecek.
ICARDI GİDERSE BİRİNCİ KAPTAN OLABİLİR
Arjantinli golcü Mauro Icardi’nin takımdan ayrılması halinde Abdülkerim Bardakcı'nın, Galatasaray'da birinci kaptanı olması bekleniyor.
171 MAÇTA 22 GOLE KATKI
Okan Buruk’un ardından A Milli Takım'da Vincenzo Montella’nın da vazgeçilmezi olan başarılı oyuncu, Galatasaray formasıyla geride kalan 4 sezonda 171 resmi maça çıktı ve 16 gol, 6 asistlik hücum katkısı verdi.