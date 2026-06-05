Galatasaray, art arda 4 Süper Lig şampiyonluğunda ilk 11'in vazgeçilmezi olan Abdülkerim Bardakcı'ya yeni bir sözleşme sunmaya hazırlanıyor. Yönetim, 171 maçla istikrar abidesi olan milli futbolcunun maaşını arttıracak. Abdülkerim'in, Mauro Icardi’nin takımdan ayrılması halinde birinci kaptan olması bekleniyor.

Galatasaray'da savunmanın değişmez ismi Abdülkerim Bardakcı, Dursun Özbek yönetimi tarafından ödüllendiriliyor. Mevcut sözleşmesinde ciddi bir iyileştirmeye gidecek olan sarı-kırmızılı kulüp, 31 yaşındaki oyuncunun maaşına en az yüzde 50 oranında zam yapacak.

800 BİN EURO ZAM

HT Spor'da yer alan habere göre; yıllık ücreti 90 milyon TL seviyesinde olan Abdülkerim’in maaşının euro cinsinden değeri yaklaşık 1,7 milyon euro. Tecrübeli savunmacının yeni sezondan itibaren yıllık ücreti en az 135 milyon TL seviyesinde olacak. Yani maaşı 2.5 milyon euro seviyesine çekilecek.

Abdülkerim Bardakcı'nın güncel piyasa değeri 6,5 milyon euro olarak gösteriliyor.

2029'A KADAR İMZA

Sarı-kırmızılılar, sadece maaş artışıyla kalmayıp, Abdülkerim’in 2027’de sona erecek olan sözleşmesini en az 2 yıl daha uzatarak deneyimli oyuncuyu uzun vadeli olarak takımda tutmayı garantileyecek.

ICARDI GİDERSE BİRİNCİ KAPTAN OLABİLİR

Arjantinli golcü Mauro Icardi’nin takımdan ayrılması halinde Abdülkerim Bardakcı'nın, Galatasaray'da birinci kaptanı olması bekleniyor.

Milli futbolcu, Galatasaray'da geçirdiği 4 yılda 4 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

171 MAÇTA 22 GOLE KATKI

Okan Buruk’un ardından A Milli Takım'da Vincenzo Montella’nın da vazgeçilmezi olan başarılı oyuncu, Galatasaray formasıyla geride kalan 4 sezonda 171 resmi maça çıktı ve 16 gol, 6 asistlik hücum katkısı verdi.

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