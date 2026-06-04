Galatasaray Sportif A.Ş.'nin 25 Ocak 2021'de duyurduğu imzanın ardından aynı futbolcu için Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP 5 defa daha transfer bildirimi yapıldı.

Süper Lig'deki ilk döneminde kendini gösteren, bu sayede Şenol Güneş döneminde A Milli Takım'a seçilen ve 8+3 yabancı kuralının da etkisiyle Beşiktaş'ın listesine giren forveti, sonrasında bul bulabiirsen!

Henüz 21 yaşında sarı-kırmızı kariyeri başlayan oyuncu, 30 Haziran itibariyle 6'ncı kez aynı adrese dönecek.

Halil Dervişoğlu, 1 Eylül 2021'deki imzası sonrası, "Heyecanlıyım. İnşallah herkes için hayırlısı olur. Elimden gelenin fazlasını vereceğim" demişti.

Unutulan Aslan

Çoğu futbolsever belki de hatırlamakta güçlük çekecektir; 16 Temmuz 2023'te kulüp resmi sitesinde "Evine hoş geldin" başlığı atılan ve "Ait olduğu formaya kavuştu" yorumu yapılan isim, Halil Dervişoğlu'ndan başkası değil.

Galatasaray'daki 2 kiralık kontratın ardından 4 sezonluk imzasının bitimine 1 yıl daha var.

Hatayspor, Gaziantep FK ve Rizespor derken geride kalan 3 senenin sadece 6 ayını bonservisinin bulunduğu takımda geçirdiğini vurgulamak gerek!

Baş döndüren transfer trafiği: 6 yılda 6 defa Galatasaray'a

Başlayıp bitirdiği tek maç

Geride bıraktığımız sezon görev aldığı Rizespor'da 26 karşılaşmada 5 gol attı.

Toplam 1162 dakikalık süresi, maç başı bir devre kadar sahada bulunmadığı (44,6 dakika) anlamına geliyor. Zaten ilk 11 sayısının 10'da kalması bunun göstergesi. Sezon boyunca başlayıp bitirdiği tek müsabaka (3 Şubat 2026 / Beyoğlu Yeni Çarşı) sınırlı olması da cabası.

Milli futbolcu, Rizespor formasıyla böyle poz vermişti.

8 yılda 6'sı kiralık 8 takım

Aralık 1999 doğumlu forvet, Sparta Rotterdam'da çıktığı 58 maçta 16 gol ve 12 asistle dikkatleri üzerine çekse de, 8 yıllık profesyonel kariyerinde 3 ülkeden 8 farklı ekibin başarısı için mücadele etti. Yani ortalama her yıla bir takım!

Şu ana kadar gerçekleşen 9 transferinden 7'sinde kiralık mukaveleye imza atması (Galatasaray'a 2'si kiralık 3 transfer), "istikrar" ve kendine duyulan güvene ne denli cevap verdiği konusunda derin soru işaretleri barındırıyor.

26 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 700 bin euro olarak gösteriliyor.

Sarı-kırmızı karnesi zayıf

2020-2021 ikinci yarısı: 12 maçta 3 gol, 2 asist

2021-2022: 33 maçta 5 gol, 1 asist

2023-2024 ilk yarısı: 20 maçta 4 gol, 1 asist

Genç hücumcu, Süper Lig'de 4'te 4 yapan takıma 3 sezon önce bonservisiyle birlikte sözüm ona "kalıcı" adım atmasına karşın henüz kupayla tanışamadı. 30 Haziran 2027'de bitecek sözleşmesinin kalan bölümünü, Okan Buruk'un kuvvetle muhtemel "ayrılık" raporuyla yeniden başka bir adreste geçirmesi sürpriz olmayacak.

Halil Dervişoğlu, 27 Mayıs 2021'de Azerbaycan ile oynanan özel maçta A Milli Takım formasıyla tanışmştı.

Sürekli değişen transfer rotası

Temmuz 2018: Sparta Rotterdam altyapısından A Takıma,

Ocak 2020: Sparta Rotterdam'dan 3 milyon euroya Brenford'a,

Ekim 2020: Brenford'dan kiralık olarak Twente'ye,

Ocak 2021: Brenford'dan kiralık olarak Galatasaray'a,

Eylül 2021: Brenford'dan 1 milyon euroya kiralık olarak Galatasaray'a,

Eylül 2022: Brenford'dan kiralık olarak Burnley,

Temmuz 2023: Brenford'dan 500 bin euroya Galatasaray'a,

Ocak 2024: Galatasaray'dan kiralık olarak Hatayspor'a,

Eylül 2024: Galatasaray'dan kiralık olarak Gaziantep FK'ye,

Temmuz 2025: Galatasaray'dan kiralık olarak Rizespor'a,

Haziran 2026: Ay sonunda yeniden Galatasaray'a dönecek.