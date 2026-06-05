Galatasaray Kulübü, Jose Mourinho'nun açtığı 1 milyon 907 bin TL'lik manevi tazminat davasının reddedildiğini açıkladı. Fenerbahçe'nin Ağustos 2025'te görevine son verdiği Portekizli çalıştırıcı, kendisine yönelik paylaşımlar sebebiyle dava açmıştı. Mahkeme, bu paylaşımları Mourinho'nun kendi sözleriyle başlattığı tartışmaya verilen eleştirisel bir cevap olarak değerlendirdi.

Galatasaray, İstanbul Anadolu 36'ncı Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jose Mourinho'nun karşı açtığı 1 milyon 907 bin TL'lik manevi tazminat davasının reddedildiğini duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama, "İstanbul Anadolu 36'ncı Asliye Hukuk Mahkemesi, Jose Mourinho’nun Galatasaray’ın 24 Şubat 2025 tarihinde oynanan Galatasaray–Fenerbahçe derbisinin ardından yaptığı açıklamalara karşılık kulübümüz tarafından yapılan paylaşımlar nedeniyle açtığı 1.907.000 TL tutarındaki manevi tazminat davasını reddetmiştir. Mahkeme, Galatasaray’ın açıklamalarını kişilik haklarına yönelik sebepsiz bir saldırı değil, Mourinho’nun kendi sözleriyle başlattığı tartışmaya verilen eleştirel bir cevap olarak değerlendirmiştir" denildi.

Jose Mourinho ile 3 defa rakip olan Okan Buruk, rakibine karşı 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

NE OLMUŞTU?

Süper Lig 2024-2025 sezonu 25'inci haftasında RAMS Park'ta oynanan karşılaşma 0-0 sonuçlanmış; Okan Buruk yönetiminde lider durumdaki sarı-kırmızılılar ile en yakın takşipçisi Fenerbahçe arasındaki 6 puanlık fark devam etmişti. Derbi sonrası yapılan açıklamalar günlerce süren tartışmalara neden olmuştu.

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