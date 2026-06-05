G.Saray yönetimi seçim sonrasında Okan Buruk ile ilk toplantısını gerçekleştirdi, İcardi konusu masaya yatırıldı.

Son dört sezonun şampiyonu Galatasaray, yeni sezondaki transfer hamleleri için acele etmiyor. Tek aday olarak girdiği sezimde dördüncü defa başkanlık görevine gelen Dursun Özbek yönetimi, mazbata töreni ve tatillerin ardından teknik direktör Okan Buruk ile ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Her şey İcardi’ye bağlı! Okan Buruk ısrarcı olmadı, Başkan Özbek Bekleyelim dedi

Alınan kararlar şöyle:

1- Okan Buruk ile 2 yıllık sözleşme imzalanacak.

2- Futbol Komitesi ve yönetimi değişmeden yola devam edilecek.

3- Transferde acele yok! Dünya Kupası takip edilecek.

4- Bir orta saha takviyesi mutlak yapılacak.

5- Başkan İcardi’ye sunduğu teklif sonrası Arjantinli yıldızla yola devam istiyor. Okan Hoca ise bu duruma soğuk olsa da saygı duyuyor. Başkanın isteği ile İcardi kararını bildirmeden yabancı oyuncu transferinde adım atılmayacak. Kontenjan ve yabancı kuralı sebebiyle İcardi durumu netleşene kadar beklenecek. Aynı zamanda yedek santrfor ile alakalı adım atılmayacak.

6- Okan Hoca’nın ekibi güçlendirilecek. En iki üç takviye ile teknik kadro tazelenecek.

10 GÜN DAHA SÜRE

Galatasaray yönetimi 10-15 gün daha İcardi’den gelecek cevabı bekleme kararı aldı. Sarı kırmızılılar İcardi için sunduğu şartlarda (Yıllık 5 milyon avro) hiçbir değişiklik yapmayacak.

ALTI KERE GİTTİ, GELDİ: HALİL DERVİŞOĞLU BAŞ DÖNDÜRDÜ

Halil Dervişoğlu’nun son yıllardaki transfer trafiği âdeta baş döndürecek cinsten. Galatasaray’ın ilk olarak 2021’de KAP’a duyurusu yaptığı Halil Dervişoğlu’nun adı, aradan geçen altı yılda beş kere daha KAP’a gitti. Brentford’dan önce kiralık sonra da tapusuyla alınan Halil, sonrasında Hatay, Gaziantep ve Rize’ye kiralandı. Halil, bir kere daha sarı kırmızılı takıma dönecek.

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