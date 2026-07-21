Katılım bankacılığı ürünlerine ilgi duyan yatırımcılar, birikimlerini değerlendirirken vadesiz katılım fonlarının nasıl çalıştığını ve yatırım fonlarından hangi yönleriyle ayrıldığını araştırıyor. Günlük nakit ihtiyacına erişim imkanı sunan bu ürünler, katılım finans ilkelerine uygun yatırım araçları arasında yer alıyor.

Faizsiz finans prensiplerine göre yatırım yapmak isteyenlerin tercih ettiği ürünler arasında vadesiz katılım fonları ve katılım esaslı yatırım fonları öne çıkıyor. Likidite, risk profili ve getiri beklentisi açısından farklı özelliklere sahip olan bu ürünler, yatırımcıların ihtiyaçlarına göre değişen avantajlar sunuyor.

VADESİZ KATILIM FONU NEDİR?

Vadesiz katılım fonu, yatırımcının parasını belirli bir vade taahhüdü olmadan değerlendirebildiği ve ihtiyaç duyduğunda hesabındaki bakiyeye erişebildiği katılım finans ürünlerinden biridir. Bu hesaplarda belirli bir vade bulunmadığı için yatırımcı istediği zaman para yatırabilir veya hesabından para çekebilir. Günlük nakit ihtiyacının karşılanmasına imkan tanıyan bu yapı, özellikle kısa vadeli birikimlerini değerlendirmek isteyen kullanıcılar tarafından tercih ediliyor. Katılım finans ilkeleri doğrultusunda sunulan bu ürünlerde getiriler piyasa koşullarına bağlı olarak değişebiliyor ve genellikle uzun vadeli katılım hesaplarına göre daha düşük seviyede gerçekleşebiliyor.

Vadesiz katılım fonu nedir?

VADESİZ KATILIM FONLARININ ÖZELLİKLERİ

Faizsiz yatırım anlayışı: Vadesiz katılım fonlarında faiz getirisi sağlayan yatırım araçlarına yer verilmez.

Esnek para kullanımı: Bu fonlarda belirli bir vade şartı bulunmaz. Yatırımcılar, işlem saatleri içinde fonlarını istedikleri zaman alıp satabilir veya nakde dönüştürebilir.

Görece düşük risk: Portföyün ağırlıklı olarak kısa vadeli ve likiditesi yüksek yatırım araçlarından oluşması nedeniyle vadesiz katılım fonları, diğer birçok yatırım fonuna kıyasla daha düşük risk seviyesine sahiptir.

Kâr payına dayalı getiri: Fonun kazancı, portföyde bulunan varlıkların sağladığı kâr payı, kira geliri ve değer artışına bağlı olarak oluşur. Bu nedenle elde edilecek getiri piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilir.