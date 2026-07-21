Fenerbahçeli futbolcular Anderson Talisca ve Bartuğ Elmaz, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Gornik Zabrze'yi mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Gornik Zabrze'yi tek golle mağlup eden sarı lacivertlilerde oyuncular Anderson Talisca ve Bartuğ Elmaz, açıklamalarda bulundu.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Fenerbahçe tek golle avantajı aldı! Talisca frikikten avladı

"RAKİBİMİZ ÇOK DİSİPLİNLİ BİR OYUN OYNADI"

Disiplini bir takıma karşı oynadıklarını söyleyen Anderson Talisca, "Zor bir maç oldu. Rakibimiz çok disiplinli bir oyun oynadı. Böyle takımlara karşı açmak için oyunu kenarlara yıkmaya çalışırsınız, biz de bunu yaptık. Atmış olduğum golden önce kalecinin kurtarışları vardı. Sezonun bu bölümündeki maçlar kolay geçmez. Biz takım olarak birlik olmuş durumdayız. İsmail Hocamızın istediklerini yapmaya çalışıyoruz sahada." diye konuştu.

"SKOR DAHA FARKLI OLABİLİRDİ"

İyi bir oyun ortaya koyduklarını belirten Bartuğ Elmaz, "Fenerbahçe'de 4. yılım. İsmail Hocama ilk 11'de şans verdiği için teşekkür ediyorum. Elimden geldiğince takımıma yardımcı olmaya çalıştım. İyi futbol oynadık. Skor daha farklı olabilirdi. Rövanşta turu geçeceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası