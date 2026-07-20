Karaman’da 2 yıl önce kuruyan Akpınar Şelalesi, sağanak yağışların ardından yeniden akmaya başladı. Yaklaşık 7 metreden dökülerek doğal bir havuz oluşturan şelale, yoğun ilgi görüyor.

Karaman'da 2 yıl önce kuruyan ve son yağışlarla birlikte yeniden canlanan, sıcak havalarda serinlemek isteyen vatandaşların uğrak noktası oldu. Karaman merkeze bağlı Akpınar köyünde bulunan Akpınar Şelalesi, 2 yıl önce kurumuştu. Şelale, bölgedeki yağışların ardından yeniden akmaya başladı.

2 yıl önce kurumuştu! Yeniden akmaya başladı, sıcaktan bunalan Karamanlı, akın etti

YENİDEN AKMAYA BAŞLADI

Hem manzarası hem de serin suyuyla ziyaretçilerin yeni uğrak noktası haline gelen şelale, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen vatandaşların yoğun ilgisini gördü.

2 yıl önce kurumuştu! Yeniden akmaya başladı, sıcaktan bunalan Karamanlı, akın etti

“İNSANIN BOYUNU AŞIYOR”

Ailesiyle birlikte şelaleyi ziyarete gelen vatandaşlardan Ali Hilmi Uysal, şöyle konuştu:

Karaman'a yarım saat mesafede bulunan Akpınar Şelalesi güzel bir doğal güzellik. 2 sene önce burası kuruydu, yağışlarla birlikte şelale yeniden aktı. Gelenlerden burayı temiz bırakmasını istiyorum. Eşim ve çocuklarımla birlikte geldim. Atmosfer çok güzel. Su sesi insanı dinlendiriyor. Vatandaşların serinlemesi güzel ama su biraz derin, insanın boyunu aşıyor, dikkat etmeleri gerekir.

2 yıl önce kurumuştu! Yeniden akmaya başladı, sıcaktan bunalan Karamanlı, akın etti

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