Fenerbahçe’nin Ağustos 2025'te görevine son verdiği, Real Madrid'in başına geçmek için başkanlık seçimini bekleyen Portekizli teknik adam Jose Mourinho, Türkiye’de çalıştığı döneme dair Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) şikayette bulundu.

Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin teknik patronu olarak Süper Lig'de görev yaptığı dönemde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan (PFDK) aldığı cezaları Strasbourg'a taşıdı. Dünyaca ünlü Portekizli teknik adamın başvurusunu işleme koyan AİHM, Türkiye'den resmen savunma istedi.

Fenerbahçe'de 62 maça çıkan Mourinho, 2.02'lik ortalama elde etmişti.

"İFADE ÖZGÜRLÜĞÜM İHLAL EDİLDİ"

NTV'de yer alan habere göre; Mourinho, 3 Kasım 2024 tarihinde deplasmanda 3-2 kazandıkları Trabzonspor maçının ardından PFDK tarafından kendisine verilen "1 maç men" ve toplamda 958 bin 500 TL'lik para cezasına itiraz etmişti. Tahkim Kurulu'nun cezayı onamasının ardından rotayı AİHM'e çeviren 63 yaşındaki çalıştırıcı; "Türkiye'deki futbol kurullarının bağımsız olmadığını" ve "ifade özgürlüğünün ihlal edildiğini" öne sürdü.

"ADİL YARGILAMA HAKKI ELİMDEN ALINDI"

Şu sıralarda Benfica'nın başında olan Jose Mourinho, cezayla ilgili gerekçeli kararın kendisine tebliğ edilmediğini savundu ve adil yargılanma hakkının elinden alındığını iddia etti.

Real Madrid'in mevcut başkanı Florentino Perez, yeniden seçilmesi halinde Mourinho'yu takımın başına getirecek.

6 AY SÜRE

Türkiye Futbol Federasyonu'nun, söz konusu başvuruya ilişkin görüşünü bildirmek için en fazla 6 ay süresi bulunuyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası