Real Madrid Başkanı Florentino Perez, yeniden başkan seçilirse Jose Mourinho'nun takımın teknik direktörü olacağını açıkladı.

Florentino Perez, yeniden başkan seçilmesi durumunda Jose Mourinho'nun Real Madrid'in teknik direktörü olacağını duyurdu.

REAL'İ 3 SEZON ÇALIŞTIRMIŞTI

Jose Mourinho’nun Benfica ile sözleşmesi devam etse de deneyimli çalıştırıcının kontratında yaklaşık 6 milyon avroluk çıkış maddesi bulunduğu belirtiliyor. Mourinho yönetimindeki Benfica, bu sezon ligi 3. sırada tamamlarken UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ise Real Madrid’e elendi. Daha önce 2010-2013 yılları arasında Real Madrid’i çalıştıran Mourinho, İspanyol deviyle LaLiga ve Kral Kupası şampiyonluğu yaşamıştı. Deneyimli teknik adam, görev yaptığı dönemde 178 maçta 2,3 puan ortalaması yakalamıştı.

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