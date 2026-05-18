Benfica’nın ligi ilk iki sırada bitirmesi hâlinde Rafa Silva’dan 2 milyon avro bonus elde edecek olan Beşiktaş hayal kırıklığına uğradı.

MURAD TAMER - Beşiktaş yönetimi sezonu sadece saha içindeki sonuçlarla değil, kaçan büyük bir gelirle de kapatmanın hayal kırıklığını yaşıyor.

BONUS MADDESİ BOŞA ÇIKTI

Siyah beyazlıların, sezon başında Rafa Silva transferi sırasında Benfica ile yaptığı anlaşmaya eklenen bonus maddesi son anda boşa çıktı. Anlaşmaya göre Benfica’nın ligi ilk iki sırada tamamlaması hâlinde Beşiktaş kasasına 2 milyon avro daha girecekti.

Estoril - Benfica

MOURINHO DA BEŞİKTAŞ DA KAYBETTİ

Ancak Jose Mourinho yönetimindeki Portekiz devinin sezonu 3. sırada bitirmesiyle birlikte bu madde devreye girmedi ve Kartal önemli bir gelirden oldu.

NAMAĞLUP ÜÇÜNCÜLÜK BENFICA'YA YETMEDİ

Benfica, sezonu 23 galibiyet ve 11 beraberlikle namağlup tamamlarken ligi üçüncü sırada bitirdiği için gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde yer alamayacak. Jose Mourinho'nun ekibi, UEFA Avrupa Ligi’ne katılabilmek için eleme maçlarına çıkacak.

